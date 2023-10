WEC | Cambiano le Qualifiche nel 2024: due manche con Hyperpole

Il Consiglio Mondiale riunitosi oggi a Ginevra ha approvato le novità per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

La prima, che chiaramente era già nota da tempo, riguarda l'introduzione della Classe LMGT3 in sostituzione della LMGTE, il cui regolamento tecnico si baserà sulle già esistenti GT3 derivate di serie, con adattamenti richiesti per questo campionato come sensori di coppia, pannelli illuminati e luci per determinare la posizione occupata in classifica.

Come anticipato, i piloti dovranno essere dei gentlemen seguiti da team privati.

Photo by: Alpine Alpine A424 LMDh

La seconda novità importante, invece, riguarda il format del weekend di gara, con la modifica alla tipologia di Qualifica da disputare.

Con l'eliminazione della Classe LMP2, Hypercar e LMGT3 avranno a disposizione due manche a testa per definire la griglia di partenza.

La prima durerà 12 minuti, dalla quale emergerà la Top10 che andrà a giocarsi la Hyperpole nella seconda, lunga 10 minuti, riprendendo un po' quanto accade alla 24 Ore di Le Mans, dove a contendersi la partenza al palo vanno i migliori 8 di ogni lotto.