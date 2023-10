WEC | Van Uitert sulla Vanwall ai Rookie Test in Bahrain

Job van Uitert avrà l'opportunità di provare la Vanwall nei Rookie Test che il FIA World Endurance Championship organizzerà in Bahrain domenica 5 novembre.

L'olandese, che ha esperienza a livello di LMP2 sia nel Mondiale che in ELMS è stato annunciato dal team ByKolles Racing, che si occupa della messa in pista della Vandervell 680 LMH.



"Sono molto contento di unirmi alla Vanwall Racing per i Rookie Test in Bahrain. È un grande passo avanti nella mia carriera avere l'opportunità di guidare una Hypercar", commenta il 25enne.

"Vorrei ringraziare il Dr. Colin Kolles per aver riposto fiducia in me e non vedo l'ora di fare i miei primi giri sulla Vandervell 680".

Photo by: JEP / Motorsport Images #4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, João Paulo de Oliveira

Kolles aggiunge: "Ho seguito la carriera di Job da quando ha iniziato a correre in Formula 4. Mi ha impressionato per prestazioni, determinazione e costanza nel correre con i prototipi LMP2".

"Nel corso della mia carriera nel motorsport ho incoraggiato e sostenuto giovani piloti di talento e sono certo che il Rookie Test rappresenti un'eccellente opportunità per Job di dimostrare le sue capacità a bordo della nostra Hypercar".