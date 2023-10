WEC | Lamborghini: test a Jerez con Cairoli e Mortara

Mentre Lamborghini Squadra Corse e Iron Lynx continuano a preparare l'esordio in pista delle LMDh SC63 che avverrà nel 2024 tra World Endurance Championship e IMSA, i piani alti della sezione sportiva del Toro lavorano per completare i due equipaggi che dovranno portare in pista i due prototipi italiani.

Nella rosa di candidati ai due sedili sono usciti due nomi importanti che potrebbero essere quelli giusti per il futuro: Matteo Cairoli ed Edoardo Mortara. Abbiamo usato il condizionale perché, è bene sottolinearlo, stando a quanto carpito da Motorsport.com entrambi non hanno ancora firmato nulla con Lamborghini, sebbene siano considerati due opzioni concrete.

Cairoli e Mortara hanno provato la SC63 LMDh in un test svolto da Lamborghini sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicato alla memoria di Angel Nieto. Entrambi, liberi da vincoli contrattuali, hanno potuto prendere contatto con la vettura ricostruita dopo l'incidente che ha avuto come protagonista Mirko Bortolotti al Paul Ricard.

Edoardo Mortara corre da 6 stagioni in FIA Formula E. L'ultima di queste l'ha fatta con Maserati MSG Racing, lasciandola però a fine anno. Nei 5 anni precedenti, invece, ha difeso i colori del team Venturi. Nel 2024, invece, correrà per Mahindra Racing e sarà il nuovo compagno di squadra di Nyck De Vries, ex pilota di AlphaTauri.

Matteo Cairoli, invece, ha speso gran parte della sua carriera difendendo i colori di Porsche in varie categorie GT, a partire dalla Porsche Carrera Cup Italia. Splendida la sua vittoria alla 24 Ore del Nurburgring 2021 con la Porsche 911 GT3 R del team Manthey Racing condivisa con Kevin Estre, Lars Kern e Michael Christensen.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Lamborghini SC63 LMDh

Attualmente Lamborghini ha sotto contratto i seguenti piloti: Romain Grosjean, Andrea Caldarelli, Daniil Kvyat e Mirko Bortolotti. Ecco perché Squadra Corse e Iron Lynx sono al lavoro per completare i due equipaggi composti da tre piloti che correranno tra Mondiale Endurance e Imsa.

Lamborghini metterà in pista un prototipo per categoria, che si riuniranno l'unica volta nel 2024 alla 101esima edizione della 24 Ore di Le Mans.

Nel corso del suo programma di test, Lamborghini ha di recente fatto esordire sulla SC63 LMDh Romain Grosjean. Il pilota svizzero, che nel 2023 ha corso in IndyCar con il team Andretti, era già stato ufficializzato dalla Casa di Sant'Agata Bolognese quasi un anno fa, primo pilota del progetto LMDh.

Grosjean ha provato il prototipo sulla pista spagnola di Almeria la scorsa settimana, prima che Lamborghini facesse provare la vettura a Cairoli e Mortara. Romain ha messo insieme circa 2000 chilometri, lavorando in particolar modo sull'affidabilità nei long run e sulla raccolta dati in ottica sviluppo della vettura.

I test di Lamborghini, dopo l'ultimo periodo passato a svolgerli nel Vecchio Continente, si sposteranno negli Stati Uniti. Ricordiamo che l'omologazione della vettura per l'IMSA avverrà tramite una serie di prove organizzate in Nord America, mentre l'esordio assoluto in gara della SC63 avverrà a Lusail, in Qatar, prima gara del WEC 2024.