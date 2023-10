WEC | Glickenhaus non ci sarà nel 2024: "Non ha più senso"

Il team Glickenhaus Racing non tornerà a correre nel FIA WEC per il 2024 con la sua Hypercar. Il fondatore del team Jim Glickenhaus ha rivelato a Motorsport.com che non intende presentare una o più iscrizioni al campionato del prossimo anno prima della data di chiusura del 20 novembre.

La notizia fa seguito alla decisione del team di saltare ancora una volta la tappa asiatica del WEC, composta dal Fuji a settembre e dal Bahrain a novembre, con la 007 LMH iscritta per l'intera stagione.

Dopo l'assenza dalla lista dei partecipanti al Fuji, Glickenhaus aveva spiegato che avrebbe continuato a partecipare alla serie solo se fosse stata trovata una sponsorizzazione per il 2024.

"Ad oggi non è stata trovata una sponsorizzazione e non è realistico pensare che salterà fuori, per cui non parteciperemo, alla fine non ha senso", ha dichiarato Glickenhaus a Motorsport.com.

"Per essere competitivi dovremmo realizzare una versione evo dell'auto e correre con due esemplari. Questo non è fattibile per un privato: l'unico modo in cui potremmo farlo sarebbe con una sponsorizzazione o se un cliente volesse correre mettendo insieme un programma con la nostra auto".

#706 Glickenhaus Racing LLC SCG SCG 004c: Thomas Mutsch, Felipe Fernandez Laser, Franck Mailleux, Richard Westbrook Photo by: Andreas Beil

La priorità per la sua Scuderia è ora la produzione di mezzi stradali, tra cui la sportiva 004 basata sulla GT vista alla 24 Ore del Nurburgring.

"Abbiamo una certa potenzialità e abbiamo vendite già fissate fino al tetto stabilito, ma anche se potessimo costruirne di più, le gare nel WEC non ci aiuteranno a venderle. Per questo dico che, essendo la nostra una piccola azienda, competere nel WEC non ha senso".

Glickenhaus ha sottolineato che prima o poi è previsto un ritorno al Nurburgring-Nordschleife con la SCG 004C che ha disputato l'ultima gara nella classe SP-X nel 2022.

"Un giorno torneremo al 'Ring, perché promuoveremo ciò che vendiamo".

Glickenhaus ha aggiunto di ritenere che Glickenhaus Racing si ritiri dal WEC con un record invidiabile, che include un podio a Le Mans nel 2022.

"Abbiamo fatto uno sforzo legittimo e siamo andati benissimo per essere un privato. Siamo saliti sul podio nel 2022 e quest'anno abbiamo battuto avversari del calibro di Porsche e Peugeot arrivando sesti e settimi: non c'è niente di meglio! Siamo stati una parte importante del campionato quando c'era bisogno di noi".