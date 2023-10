WEC | Miyata pronto all'esordio nel 2024 sulla Lexus in LMGT3

Il pilota della Toyota dovrebbe intraprendere una stagione completa nel Mondiale 2024 sulla nuovissima Lexus GT3 iscritta dalla Casa ufficiale nella neonata Classe LMGT3.

Il 24enne pilota giapponese combinerà questo impegno con un'altra stagione in Super Formula per la squadra di Toyota, TOM'S, grazie alla mancanza di concomitanza di date tra i due campionati, mentre nel suo programma non c'è spazio per rimanere in SUPER GT, visto che il calendario 2024 prevede due coincidenze con il WEC.

Ciò significa che la finale di Motegi del mese prossimo, in cui Miyata cercherà di conquistare il suo primo titolo GT500 insieme al suo compagno di squadra Sho Tsuboi, sarà l'ultima volta per lui nella serie.

Miyata è stato presentato come pilota ufficiale del WEC Challenge da Toyota all'inizio dell'anno, il che è probabilmente una futura ascesa nella rosa dei piloti Hypercar del marchio giapponese.

Il mese scorso ha anche potuto fare il suo debutto in gara nel WEC al Fuji, alla guida di una Ferrari 488 GTE della Kessel Racing griffata CarGuy, dopo essere stato chiamato a sostituire Daniel Serra.