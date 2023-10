WEC | ByKolles ingaggia Briscoe per guidare la Vanwall in Bahrain

La Vanwall Racing ha ingaggiato Ryan Briscoe come terzo componente dell'equipaggio per l'ultima gara del FIA World Endurance Championship che si terrà in Bahrain fra poco meno di un mese.

La squadra gestita da ByKolles Racing era rimasta con i soli Esteban Guerrieri e Tristan Vautire destinati al volante della Vandervell 680 LMH #4, dato che João Paulo De Oliveira non potrà recarsi a Sakhir avendo altri impegni già programmati in precedenza nel Super GT giapponese.

Colin Kolles ha quindi raggiunto un accordo con l'esperto australiano, che attualmente è rimasto libero dato che la Glickenhaus - con cui ha gareggiato nelle ultime stagioni - ha deciso di non iscriversi ai round finali del Mondiale 2023.

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, João Paulo de Oliveira Photo by: JEP / Motorsport Images

"Sono lieto di unirmi al team per l'ultima prova del Mondiale 2023. Vorrei ringraziare il Dr. Colin Kolles per l'opportunità che mi ha offerto e non vedo l'ora di fare i miei primi giri sulla Vandervell 680", ha commentato il nativo di Sidney.

Kolles ha aggiunto: "Ryan è un pilota eccellente con una grande esperienza sui prototipi da corsa. Con lui, Esteban e Tristan abbiamo una formazione forte per l'ultimo evento della stagione 2023 del FIA WEC".

Va quindi verso l'ultima stesura l'elenco iscritti del Bahrain, dato che ieri la D'Station Racing ha annunciato Liam Talbot al posto di Satoshi Hoshino come pilota Bronze per la Aston Martin #777 che in Classe LMGTE AM condividerà assieme a Casper Stevenson e Tomonobu Fujii.