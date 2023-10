Le Mans | Nuovo asfalto nel 2024, biglietti in vendita il 15/11

Terminata da qualche mese la magnifica ed emozionante edizione del Centenario della 24h di Le Mans, con vittoria storica conquistata dalla Ferrari 499P, fervono già i preparativi per l'appuntamento del 2024.

I lavori sul Circuit de la Sarthe sono cominciati poco dopo l'esposizione della bandiera a scacchi l'11 giugno scorso e nelle settimane successive gli operai si sono dati da fare per riasfaltare il tratto che va dalla curva di 'Mulsanne' a quella di 'Arnage'.

Era dal 2005, infatti, che il fondo non veniva sistemato e dal prossimo anno i protagonisti dela FIA World Endurance Championship troveranno 1900 metri completamente nuovi grazie ad un investimento di 260.000€ da parte del 'Syndicat Mixte des 24 Heures du Mans', ossia l'organizzazione che si occupa del tracciato francese.

Ma questa non è l'unica notizia di questi ultimi giorni perché gli appassionati che vorranno presenziare all'evento del 12-16 giugno 2024 tra un mese potranno cominciare ad acquistare i tagliandi per quello che sarà il quarto round del Mondiale.

Preparazione alla gara sulla griglia di partenza Photo by: JEP / Motorsport Images

La data della prima apertura della libera vendita per tutti è quella di mercoledì 15 novembre, preceduta il 7 novembre da una fase di prelazione di tre giorni per i membri dell'Automobile Club de l'Ouest.

Per effettuare l'acquisto è sufficiente registrarsi sul sito dell'evento o recarsi nei punti vendita incaricati dall'ACO. Anche nel 2024 viene rinnovata la scontistica 'Green Ticket', con una riduzione del 10% per chi si recherà in circuito con un mezzo ibrido, elettrico e a basse emissioni di CO2, ma anche per chi utilizzerà il noleggio auto delle aziende convenzionate e chi invece prediligerà i mezzi pubblici o la bicicletta.

Nella prossima stagione ci saranno nuovi protagonisti del WEC come Lamborghini, BMW, Alpine e Isotta Fraschini, per cui lo spettacolo aumenterà sicuramente e sarà probabilmente anche superiore a quello del 2023.

Ecco perché, tenendo conto del tutto esaurito di quest'anno, l'ACO sta lavorando per migliorare diversi aspetti in favore degli spettatori, come accesso alle tribune monitorato più da vicino e studio per l'allestimento di nuove aree di campeggio aggiuntive.

Azione di gara Photo by: Marc Fleury

Il biglietto d'ingresso per la settimana di gara ha un prezzo di 115€ (104€ per il Green Ticket) e il numero di tagliandi acquistabili contemporaneamente sarà limitato a un massimo di 6 biglietti standard, 4 per i membri dell'ACO (di cui 2 a prezzo ridotto) e 2 biglietti con la scontistica Green Ticket (non cumulabili con altri biglietti).

Inoltre, l'ACO si è impegnata a donare 1€ per ogni biglietto alla 'Mécénat Chirurgie Cardiaque', un'associazione benefica con cui collabora da oltre 10 anni.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://www.24h-lemans.com/en/tickets-2024.