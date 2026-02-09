WEC | Alpine a rischio stop, il sindaco di Viry-Châtillon tuona: "Traditori e bugiardi!"

Il gruppo Renault ha rinunciato agli impegni presi nei confronti dello stabilimento di Viry-Châtillon quando ha deciso di porre fine al programma motoristico di F1 del marchio nel settembre 2024, ma adesso è in dubbio anche la prosecuzione nel FIA WEC, il che non ha certamente fatto piacere a chi governa quella zona.

È quanto denuncia il sindaco della città, Jean-Marie Vilain, in un post sui social network, in cui inserisce anche un video e un link a un comunicato stampa che riporta le sue dichiarazioni.

Ricordiamo che, al momento dell'annuncio della cessazione del programma motoristico F1 - che significava semplicemente l'abbandono del lavoro iniziato sulla unità 2026, per la quale Renault si era inizialmente impegnata - era stato indicato che lo storico sito dello stabilimento di Viry-Châtillon sarebbe diventato "Hypertech Alpine", ovvero un "centro di eccellenza nell'ingegneria e dell'alta tecnologia".

In linea di massima, questo centro avrebbe dovuto lavorare su"progetti futuri del gruppo Renault" come "la futura supercar Alpine ", ma anche garantire la ricerca e lo sviluppo sulla tecnologia a idrogeno e sui motori elettrici, mantenendo al contempo un'unità di monitoraggio sulla F1.

Il giorno dopo l'annuncio, i rappresentanti dei dipendenti di Alpine Racing avevano espresso le loro preoccupazioni: "Il contenuto, le risorse e la sostenibilità dei nuovi progetti che la direzione intende realizzare a Viry appaiono ancora molto vaghi. Le dimensioni comunicate dell'unità di monitoraggio della F1 (organico e budget) sembrano ancora troppo modeste e mettono in discussione il potenziale ritorno di Alpine come motorista a lungo termine".

Un anno e mezzo dopo, il sindaco di Viry-Châtillon ha quindi preso pubblicamente la parola domenica 8 febbraio per denunciare un "tradimento" da parte di Renault, poiché ha rivelato di aver appreso che l'azienda aveva deciso di "rinunciare ai suoi impegni relativi al sito Alpine" e che l'annuncio sarebbe stato dato durante un Comitato sociale aziendale previsto per giovedì 12 febbraio.

"Il mio stupore è pari alla mia rabbia di fronte a questo rinnegamento e mancanza di rispetto della parola data, che traduce anche una totale mancanza di rispetto nei confronti dei dipendenti", dice il Sindaco.

"Chiedo quindi con urgenza al gruppo Renault e al suo azionista, lo Stato, di tornare su questa decisione e mi riservo il diritto di intraprendere tutte le azioni possibili per manifestare contro quello che considero un vero e proprio tradimento".

Ecco il comunicato stampa completo di Jean-Marie Vilain, intitolato "Bugie e tradimento del gruppo Renault riguardo allo stabilimento Alpine di Viry-Châtillon".

"La città di Viry-Châtillon, in collaborazione con i rappresentanti del personale di Alpine, aveva preso atto della decisione del gruppo Renault, annunciata il 30 settembre 2024 in sede di Comitato sociale ed economico, di porre fine allo sviluppo del motore di F1 nello stabilimento Alpine di Viry-Châtillon."

"Nonostante la grande delusione, poiché ciò significava la fine di una bella avventura che aveva portato la Francia alla ribalta grazie ai numerosi titoli mondiali ottenuti, la città, così come i dipendenti di Alpine, avevano dato prova di senso di responsabilità prendendo atto anche della volontà del gruppo Renault di creare un centro di ingegneria d'eccellenza denominato Hypertech Alpine, che avrebbe dovuto realizzare i progetti della futura Supercar Alpine, lo sviluppo di un motore a idrogeno, assumendosi la responsabilità dello sviluppo delle batterie del futuro, delle nuove tecnologie dei motori elettrici , del programma motorsport, partecipando al WEC e al rally Parigi-Dakar".

"È stato istituito un comitato di monitoraggio, sotto l'egida della prefettura dell'Essonne, che si è riunito due volte, l'8 ottobre 2024 e il 5 marzo 2025, alla presenza del prefetto, dei dirigenti di Alpine e di me stesso, per seguire la creazione di questo futuro centro di eccellenza e innovazione in sostituzione del centro di sviluppo dei motori di F1."

"Mentre desideravamo riunire nuovamente questo comitato di monitoraggio per fare il punto della situazione, dopo l'arrivo alla fine di luglio 2025 del nuovo dirigente di Renault, François Provost, dopo la partenza di Luca De Meo, è stato grande il mio stupore nell'apprendere che Renault rinunciava ai suoi impegni relativi al sito Alpine, cosa che dovrebbe annunciare durante un comitato sociale aziendale il prossimo 12 febbraio."

"È semplicemente scandaloso perché ignora tutti gli impegni che erano stati presi e ribaditi alla città e ai dipendenti durante i due precedenti comitati di monitoraggio. Ciò è tanto più incomprensibile in quanto Renault stava iniziando a ottenere buoni risultati con una prima vittoria storica dell'A424 nel WEC alla 6 Ore di Fuji lo scorso settembre e una vittoria pochi giorni fa alla Dakar".

"Ricordiamo che il gruppo ha annunciato un aumento di quasi il 7% del suo fatturato nel terzo trimestre del 2025. Faccio quindi appello alla responsabilità dei dirigenti del gruppo Renault affinché gli impegni presi siano rispettati, nonché all'intervento dello Stato che, in qualità di azionista di maggioranza di questo gruppo, ha il dovere di intervenire per garantire il rispetto della parola data e dei suoi dipendenti".