Tim Tramnitz ultimo innesto fra i 23 piloti ufficiali BMW 2026
Il giovane tedesco ha vinto una selezione per guidare la M4 GT3 EVO in alcune gare e si aggiunge all'elenco dei portacolori della Casa bavarese, fra i quali non ci sono più Snow e Krohn.
La rosa dei piloti ufficiali di BMW M Motorsport sarà di 23 elementi per la stagione sportiva 2026 e fra questi c'è un'ulteriore novità rappresentata da Tim Tramnitz.
Dopo l'ingaggio di Jordan Pepper, alla corte della Casa bavarese arriva anche il 21enne cresciuto sulle monoposto e reduce da un paio di stagioni in FIA F3, dove ha sfiorato il podio generale l'anno scorso.
Il tedesco ha preso parte ad una selezione andata in scena in gennaio, mostrando ottime cose al volante della BMW M4 GT3 EVO che ora potrà condurre in alcuni eventi di livello internazionale.
“Sono felicissimo di entrare a far parte della famiglia BMW e non vedo l'ora di affrontare questa sfida. Per me è un grande passo avanti, perché fin dai tempi dei kart ho sempre sognato di diventare pilota ufficiale di una grande casa automobilistica. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia e non vedo l'ora di disputare le mie prime gare al volante della M4", ha commentato Tramnitz.
#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Kelvin Van Der Linde
Foto di: James Moy Photography via Getty Images
Come già annunciato tempo addietro, nella rosa non ci sarà più Jesse Krohn e anche Madison Snow è stato salutato, mentre Valentino Rossi ha rinnovato il contratto per altri tre anni e proseguirà l'avventura da portacolori del marchio tedesco.
Rimane in lista anche il veterano 58enne Bill Auberlen, che assieme ad Augusto Farfus e fra quelli più esperti e fedeli a BMW, così come Jes Klingmann e Marco Wittmann.
Confermata la presenza di Connor De Phillippi, Jake Dennis, Philipp Eng, Robby Foley, Robin Frijns, Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, René Rast e Jake Dennis, così come dei fratelli Kelvin e Sheldon Van Der Linde e dei giovani cresciuti nelle file del Costruttore, Neil Verhagen, Max Hesse e Dan Harper.
Completano l'elenco quelli arrivati negli ultimi anni, ossia Charles Weerts, Dries Vanthoor ed Ugo De Wilde.
“Siamo molto lieti di avere Tim, uno dei più grandi giovani talenti tedeschi, nelle nostre file. A gennaio abbiamo valutato diversi piloti junior durante un test con la M4, poiché volevamo aggiungere un altro giovane membro alla nostra formazione. Tim ci ha impressionato con le sue prestazioni e la sua rapida curva di apprendimento durante il suo debutto in una gara GT3. Sono sicuro che ci darà molte soddisfazioni in futuro", ha dichiarato Andreas Roos, Capo di BMW M Motorsport.
"In generale, anche nel 2026 avremo una squadra di piloti ufficiali molto forte, con un eccellente mix di gioventù ed esperienza. Siamo ben preparati per l'intenso programma di gare che ci aspetta con le M Hybrid V8 e M4. Vorrei dare ancora una volta il benvenuto a Tim e Jordan nella famiglia BMW, e ringraziare sinceramente Jesse Krohn e Madison Snow per la collaborazione di grande successo degli ultimi anni”.
#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Raffaele Marciello, Kevin Magnussen
Foto di: Shameem Fahath / Motorsport Network
PILOTI UFFICIALI BMW 2026 - LA LISTA
|
NOME
|
NAZIONALITA'
|
DATA DI NASCITA
|
IN BMW DAL...
|
Bill Auberlen
|
USA
|
12.10.1968
|
1996
|
Connor De Phillippi
|
USA
|
25.12.1992
|
2018
|
Ugo de Wilde
|
BEL
|
20.11.2002
|
2025
|
Jake Dennis
|
GBR
|
30.06.1995
|
2020
|
Philipp Eng
|
AUT
|
28.02.1990
|
2016
|
Augusto Farfus
|
BRA
|
03.09.1983
|
2007
|
Robby Foley
|
USA
|
20.07.1996
|
2021
|
Robin Frijns
|
NED
|
07.08.1991
|
2023
|
Dan Harper
|
GBR
|
08.12.2000
|
2020
|
Max Hesse
|
GER
|
23.07.2001
|
2020
|
Jens Klingmann
|
GER
|
16.07.1990
|
2014
|
Kevin Magnussen
|
DEN
|
05.10.1992
|
2025
|
Raffaele Marciello
|
SUI
|
17.12.1994
|
2024
|
Jordan Pepper
|
RSA
|
31.07.1996
|
2026
|
René Rast
|
GER
|
26.10.1986
|
2023
|
Valentino Rossi
|
ITA
|
16.02.1979
|
2023
|
Tim Tramnitz
|
GER
|
16.11.2004
|
2026
|
Kelvin van der Linde
|
RSA
|
20.06.1996
|
2025
|
Sheldon van der Linde
|
RSA
|
13.05.1999
|
2019
|
Dries Vanthoor
|
BEL
|
20.04.1998
|
2023
|
Neil Verhagen
|
USA
|
18.02.2001
|
2020
|
Charles Weerts
|
BEL
|
01.03.2001
|
2023
|
Marco Wittmann
|
GER
|
24.11.1989
|
2012
