Tim Tramnitz ultimo innesto fra i 23 piloti ufficiali BMW 2026

La rosa dei piloti ufficiali di BMW M Motorsport sarà di 23 elementi per la stagione sportiva 2026 e fra questi c'è un'ulteriore novità rappresentata da Tim Tramnitz.

Dopo l'ingaggio di Jordan Pepper, alla corte della Casa bavarese arriva anche il 21enne cresciuto sulle monoposto e reduce da un paio di stagioni in FIA F3, dove ha sfiorato il podio generale l'anno scorso.

Il tedesco ha preso parte ad una selezione andata in scena in gennaio, mostrando ottime cose al volante della BMW M4 GT3 EVO che ora potrà condurre in alcuni eventi di livello internazionale.

“Sono felicissimo di entrare a far parte della famiglia BMW e non vedo l'ora di affrontare questa sfida. Per me è un grande passo avanti, perché fin dai tempi dei kart ho sempre sognato di diventare pilota ufficiale di una grande casa automobilistica. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia e non vedo l'ora di disputare le mie prime gare al volante della M4", ha commentato Tramnitz.

Come già annunciato tempo addietro, nella rosa non ci sarà più Jesse Krohn e anche Madison Snow è stato salutato, mentre Valentino Rossi ha rinnovato il contratto per altri tre anni e proseguirà l'avventura da portacolori del marchio tedesco.

Rimane in lista anche il veterano 58enne Bill Auberlen, che assieme ad Augusto Farfus e fra quelli più esperti e fedeli a BMW, così come Jes Klingmann e Marco Wittmann.

Confermata la presenza di Connor De Phillippi, Jake Dennis, Philipp Eng, Robby Foley, Robin Frijns, Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, René Rast e Jake Dennis, così come dei fratelli Kelvin e Sheldon Van Der Linde e dei giovani cresciuti nelle file del Costruttore, Neil Verhagen, Max Hesse e Dan Harper.

Completano l'elenco quelli arrivati negli ultimi anni, ossia Charles Weerts, Dries Vanthoor ed Ugo De Wilde.

“Siamo molto lieti di avere Tim, uno dei più grandi giovani talenti tedeschi, nelle nostre file. A gennaio abbiamo valutato diversi piloti junior durante un test con la M4, poiché volevamo aggiungere un altro giovane membro alla nostra formazione. Tim ci ha impressionato con le sue prestazioni e la sua rapida curva di apprendimento durante il suo debutto in una gara GT3. Sono sicuro che ci darà molte soddisfazioni in futuro", ha dichiarato Andreas Roos, Capo di BMW M Motorsport.

"In generale, anche nel 2026 avremo una squadra di piloti ufficiali molto forte, con un eccellente mix di gioventù ed esperienza. Siamo ben preparati per l'intenso programma di gare che ci aspetta con le M Hybrid V8 e M4. Vorrei dare ancora una volta il benvenuto a Tim e Jordan nella famiglia BMW, e ringraziare sinceramente Jesse Krohn e Madison Snow per la collaborazione di grande successo degli ultimi anni”.

PILOTI UFFICIALI BMW 2026 - LA LISTA

NOME NAZIONALITA' DATA DI NASCITA

IN BMW DAL... Bill Auberlen USA 12.10.1968 1996 Connor De Phillippi USA 25.12.1992 2018 Ugo de Wilde BEL 20.11.2002 2025 Jake Dennis GBR 30.06.1995 2020 Philipp Eng AUT 28.02.1990 2016 Augusto Farfus BRA 03.09.1983 2007 Robby Foley USA 20.07.1996 2021 Robin Frijns NED 07.08.1991 2023 Dan Harper GBR 08.12.2000 2020 Max Hesse GER 23.07.2001 2020 Jens Klingmann GER 16.07.1990 2014 Kevin Magnussen DEN 05.10.1992 2025 Raffaele Marciello SUI 17.12.1994 2024 Jordan Pepper RSA 31.07.1996 2026 René Rast GER 26.10.1986 2023 Valentino Rossi ITA 16.02.1979 2023 Tim Tramnitz GER 16.11.2004 2026 Kelvin van der Linde RSA 20.06.1996 2025 Sheldon van der Linde RSA 13.05.1999 2019 Dries Vanthoor BEL 20.04.1998 2023 Neil Verhagen USA 18.02.2001 2020 Charles Weerts BEL 01.03.2001 2023 Marco Wittmann GER 24.11.1989 2012