WEC

Tim Tramnitz ultimo innesto fra i 23 piloti ufficiali BMW 2026

Il giovane tedesco ha vinto una selezione per guidare la M4 GT3 EVO in alcune gare e si aggiunge all'elenco dei portacolori della Casa bavarese, fra i quali non ci sono più Snow e Krohn.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Tim Tramnitz, BMW M Motorsport

La rosa dei piloti ufficiali di BMW M Motorsport sarà di 23 elementi per la stagione sportiva 2026 e fra questi c'è un'ulteriore novità rappresentata da Tim Tramnitz.

Dopo l'ingaggio di Jordan Pepper, alla corte della Casa bavarese arriva anche il 21enne cresciuto sulle monoposto e reduce da un paio di stagioni in FIA F3, dove ha sfiorato il podio generale l'anno scorso.

Il tedesco ha preso parte ad una selezione andata in scena in gennaio, mostrando ottime cose al volante della BMW M4 GT3 EVO che ora potrà condurre in alcuni eventi di livello internazionale.

“Sono felicissimo di entrare a far parte della famiglia BMW e non vedo l'ora di affrontare questa sfida. Per me è un grande passo avanti, perché fin dai tempi dei kart ho sempre sognato di diventare pilota ufficiale di una grande casa automobilistica. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia e non vedo l'ora di disputare le mie prime gare al volante della M4", ha commentato Tramnitz.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Kelvin Van Der Linde

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Kelvin Van Der Linde

Foto di: James Moy Photography via Getty Images

Come già annunciato tempo addietro, nella rosa non ci sarà più Jesse Krohn e anche Madison Snow è stato salutato, mentre Valentino Rossi ha rinnovato il contratto per altri tre anni e proseguirà l'avventura da portacolori del marchio tedesco.

Rimane in lista anche il veterano 58enne Bill Auberlen, che assieme ad Augusto Farfus e fra quelli più esperti e fedeli a BMW, così come Jes Klingmann e Marco Wittmann.

Confermata la presenza di Connor De Phillippi, Jake Dennis, Philipp Eng, Robby Foley, Robin Frijns, Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, René Rast e Jake Dennis, così come dei fratelli Kelvin e Sheldon Van Der Linde e dei giovani cresciuti nelle file del Costruttore, Neil Verhagen, Max Hesse e Dan Harper.

Completano l'elenco quelli arrivati negli ultimi anni, ossia Charles Weerts, Dries Vanthoor ed Ugo De Wilde.

“Siamo molto lieti di avere Tim, uno dei più grandi giovani talenti tedeschi, nelle nostre file. A gennaio abbiamo valutato diversi piloti junior durante un test con la M4, poiché volevamo aggiungere un altro giovane membro alla nostra formazione. Tim ci ha impressionato con le sue prestazioni e la sua rapida curva di apprendimento durante il suo debutto in una gara GT3. Sono sicuro che ci darà molte soddisfazioni in futuro", ha dichiarato Andreas Roos, Capo di BMW M Motorsport.

"In generale, anche nel 2026 avremo una squadra di piloti ufficiali molto forte, con un eccellente mix di gioventù ed esperienza. Siamo ben preparati per l'intenso programma di gare che ci aspetta con le M Hybrid V8 e M4. Vorrei dare ancora una volta il benvenuto a Tim e Jordan nella famiglia BMW, e ringraziare sinceramente Jesse Krohn e Madison Snow per la collaborazione di grande successo degli ultimi anni”.

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Raffaele Marciello, Kevin Magnussen

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Raffaele Marciello, Kevin Magnussen

Foto di: Shameem Fahath / Motorsport Network

PILOTI UFFICIALI BMW 2026 - LA LISTA

NOME

NAZIONALITA'

DATA DI NASCITA

IN BMW DAL...

Bill Auberlen

USA

12.10.1968

1996

Connor De Phillippi

USA

25.12.1992

2018

Ugo de Wilde

BEL

20.11.2002

2025

Jake Dennis

GBR

30.06.1995

2020

Philipp Eng

AUT

28.02.1990

2016

Augusto Farfus

BRA

03.09.1983

2007

Robby Foley

USA

20.07.1996

2021

Robin Frijns

NED

07.08.1991

2023

Dan Harper

GBR

08.12.2000

2020

Max Hesse

GER

23.07.2001

2020

Jens Klingmann

GER

16.07.1990

2014

Kevin Magnussen

DEN

05.10.1992

2025

Raffaele Marciello

SUI

17.12.1994

2024

Jordan Pepper

RSA

31.07.1996

2026

René Rast

GER

26.10.1986

2023

Valentino Rossi

ITA

16.02.1979

2023

Tim Tramnitz

GER

16.11.2004

2026

Kelvin van der Linde

RSA

20.06.1996

2025

Sheldon van der Linde

RSA

13.05.1999

2019

Dries Vanthoor

BEL

20.04.1998

2023

Neil Verhagen

USA

18.02.2001

2020

Charles Weerts

BEL

01.03.2001

2023

Marco Wittmann

GER

24.11.1989

2012

