Valerio Rinicella entra nel programma giovani di Genesis e correrà in ELMS

Valerio Rinicella entra a far parte del programma giovani di Genesis Magma Racing per la stagione 2026, nella quale correrà in European Le Mans Series.

Il 19enne nativo di Roma e Laurents Hörr sono i nuovi nomi scelti dalla Casa coreana per il suo Trajectory Programme e andranno a condividere la Oreca LMP2 preparata da Idec Sport nelle gare della serie continentale di ACO assieme a Jamie Chadwick, che già era stata prima punta di questa iniziativa assieme a Mathys Jaubert e Daniel Juncadella nel 2025.

Per Rinicella si tratta di una grandissima occasione dopo aver vinto lo scorso anno l'Asian Le Mans Series proprio con una 07-Gibson, passando poi alla Eurocup-3 e correndo in Le Mans Cup con una LMP3.

“Entrare a far parte del Trajectory Programme di Genesis Magma Racing è una sensazione incredibile - ha commentato il Classe 2007 - Sono molto felice di iniziare questo percorso con loro: è una grande opportunità per imparare e crescere nell'ambiente giusto".

"Sarà una stagione lunga e impegnativa, e darò il massimo in ogni momento per lottare ed ottenere i migliori risultati possibili. Guardando al futuro, il mio obiettivo è continuare a progredire passo dopo passo, con l'ambizione di competere un giorno nel programma Hypercar di Genesis".

Laurents Horr

L'altro neoassunto è il tedesco Hörr, che da diversi anni sta competendo al volante di prototipi LMP3 e LMP2 coi quali ha vinto titoli e gare tra Le Mans Cup ed ELMS, oltre ad aver calcato il podio alla 24h di Le Mans nel 2022 e 2024 nella categoria LMP2 Pro-Am.

“È fantastico tornare a correre con Idec Sport, ma far parte del Trajectory Programme di Genesis è incredibile; un enorme passo avanti nella mia carriera. Sono davvero onorato di parteciparvi e non vedo l'ora di correre quest'anno insieme al team, a Valerio e a Jamie", ha detto il 28enne.

"Conosco già un po' Valerio e ovviamente ho visto Jamie nel paddock. Sarà un'ottima combinazione tra gioventù ed esperienza fra noi tre. L'obiettivo è ottenere i migliori risultati possibili per Genesis Magma Racing e Idec Sport, continuando ad imparare dal team ad ogni gara. Penso che sarà una bella stagione in ELMS e l'obiettivo è chiaro per tutti noi".

La Chadwick aggiunge: "Sono entusiasta di tornare in ELMS con Idec Sport nell'ambito del Trajectory Programme di Genesis. Oltre agli straordinari risultati ottenuti lo scorso anno, abbiamo imparato e siamo cresciuti nel corso della stagione, il che mi rende fiduciosa di poter tornare quest'anno come pilota più completo e di poter fissare obiettivi più ambiziosi".

"Torno con due compagni di squadra forti: Valerio, che è giovane ma molto veloce e ha già dimostrato di saper vincere nell'ALMS, e Laurents, che ha un'esperienza fantastica. Penso che possiamo essere ottimisti sulle nostre possibilità di essere il più competitivi possibile. Questo programma, insieme al ruolo di riserva e collaudatore LMDh, sarà fantastico perché potrò mettere a frutto l'esperienza acquisita nel programma LMP2".

Il Direttore Sportivo, Gabriele Tarquini, conclude: “Il primo anno del Trajectory Programme è stato incredibilmente positivo, sia per i risultati ottenuti in pista in ELMS, che per la preparazione di Genesis Magma Racing al FIA WEC. Tuttavia, per il 2026 dobbiamo cambiare l'obiettivo e concentrarci sul sostegno ai piloti di talento, con l'obiettivo che un giorno possano arrivare al WEC”.

“Abbiamo visto lo scorso anno di cosa è capace Jamie, anche Valerio e Laurents hanno dimostrato grande velocità e potenziale in diverse categorie, compresi diversi livelli e serie nelle competizioni di prototipi. Insieme all’esperto team di Idec Sport, sono sicuro che li attende una stagione forte, in cui potranno continuare a progredire nelle loro carriere”.