WRC | Renault ha presentato la Clio Rally3 da 260 cavalli

Lo scalino della piramide voluta fortemente dalla FIA nel 2020, quello dedicato alle Rally3, si sta espandendo in maniera lenta, ma costante. Dopo Ford, Renault ha presentato nelle ultime ore la sua vettura, la Clio Rally3.

La macchina, che rappresenta il gradino centrale della piramide FIA che va dalle Rally5 - il primo passo - alle Rally1 a propulsione ibrida è stata presentata nel corso delle ultime ore ad Andorra. Si tratta di una vettura a 4 ruote motrici, ma dai costi più contenuti rispetto alle Rally2.

Le Rally3 sono la piattaforma per il campionato WRC junior, attualmente serie monomarca in mano a M-Sport in cui sono impiegate le Ford Fiesta Rally3 che hanno debuttato 2 anni fa, nel 2021.

La Clio Rally3 è stata progettata dal team di ingegneri di Viry-Chatillon, ma anche dalla sede di Dieppe di Alpine e dalla fabbrica di Formula 1 che si trova a Enstone, in Inghilterra.

Il motore che spinge la vettura è un 4 cilindri 1.3 a 16 valvole, iniezione diretta. E' collegato a un cambio a 5 rapporti più retromarcia e può sprigionare un massimo di 260 cavalli.

Renault Clio Rally3

Come detto, la Rally3 è una vettura ideata per avere costi inferiori alle Rally2. Per avere una Clio Rally3, il cliente dovrà investire 122mila euro (IVA esclusa). Il processo di omologazione della vettura terminerà in primavera, la Casa prevede entro il mese di aprile. Una volta effettuata l'omologazione, potrà essere impiegata nel WRC, ma anche nelle gare nazionali.

"La gamma rally si amplia con Clio Rally3, la prima Clio a trazione integrale prodotta dal marchio", si legge in un comunicato di lancio. Seguendo la progressione lineare voluta dall'organo di governo del motorsport, il modello si basa su un regolamento intelligente che consente a un costruttore di derivare lo stesso modello dalle categorie Rally5 a Rally3".

"Mentre la Clio Rally5 è pensata per essere accessibile a tutti i piloti e la Clio Rally4 è focalizzata sulle prestazioni delle due ruote motrici, la Clio Rally3 è il perfetto trampolino di lancio nel mondo delle quattro ruote motrici".

Il gruppo Renault continua quindi a essere particolarmente interessato al motorsport. Oltre a partecipare alla Formula 1 e al WEC con il marchio Alpine, la Casa francese continua a essere molto interessata a prendere parte al Mondiale Rally. Resta però alla finestra per capire come sarà costituito il regolamento che andrà a sostituire quello attuale che disegna le Rally1. La domanda, ora, è però la seguente: quando FIA e WRC decideranno se prorogarlo o sostituirlo?

