Video WEC | Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione: come è nata A Milano è stata presentata la Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione, prototipo per il FIA WEC e Le Mans che rilancia lo storico marchio tricolore: scopriamo come è nata e cresciuta in meno di due mesi nella sede di Michelotto, in attesa dell'esordio in pista.