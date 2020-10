Toyota presenterà la Hypercar WEC l'11 gennaio 2021

La Toyota Gazoo Racing presenterà la sua nuova Hypercar per il FIA World Endurance Champions l'11 gennaio 2021.

Fresca di successo alla 24h di Le Mans, la squadra giapponese ha finalmente pronta quella che sarà ufficialmente l'erede della TS050 Hybrid, ma soprattutto una delle macchine che apre la nuova era LMH dopo quella LMP1.

L'annuncio è arrivato con un breve video pubblicato sui social network TGR Europe, dove i piloti Sébastien Buemi, José María López, Kamui Kobayashi e Brendon Hartley, dietro le ormai d'ordinanza mascherine, si mostrano entusiasti di quanto verrà svelato al mondo fra qualche mese.

"Siete pronti per qualcosa di nuovo?", dice lo svizzero. "E' l'alba di una nuova era", aggiunge l'argentino, seguito dal giapponese che comunica "La Hypercar sta arrivando", per passare infine al neozelandese per un eloquente "Hypercar? Non vedo l'ora!".

A Le Mans la Toyota aveva portato la sua nuova GR Super Sport Hypercar per un giro in livrea mimetica sul Circuit De La Sarthe prima dell'88a edizione dell'evento francese.

Ora è la volta della Hypercar da corsa, che come aveva annunciato Pascal Vasselon a maggio, dovrebbe cominciare a girare in pista proprio in questo mese per i test di sviluppo.