Lamborghini SC63, Winkelmann: "LMDh formula giusta per clienti e futuro" In questa esclusiva intervista con Motorsport.com, Stephan Winkelmann, Presidente di Automobili Lamborghini, spiega come la scelta del progetto LMDh potrà dare una nuova dimensione alla Casa del Toro in ottica dei prodotti futuri e del legame coi team clienti nel mondo delle competizioni.