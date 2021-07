Brown: "McLaren nel WEC? Non prima del 2024"

La McLaren è ancora in fase di studio per un suo impegno nel mondo dell'Endurance con un prototipo.

La Casa inglese è sempre stata attiva nelle corse GT, oltre che naturalmente in F1, dunque ampliare il raggio d'azione potrebbe garantirle maggiori opportunità.

Dopo l'annuncio di FIA, ACO ed IMSA dell'intesa raggiunta sulla convergenza dei regolamenti Le Mans Hypercar e Le Mans Daytona h, ecco che il quadro della situazione è più chiaro anche per chi doveva scegliere quale prototipo utilizzare.

"Sono molto felice che ora si sia arrivati alla convergenza tra Hypercar e LMDh, era una cosa che generava preoccupazione", ha dichiarato l'AD Zak Brown in merito ad un possibile programma McLaren nel FIA WEC, specificando poi come stanno le cose.

"Attualmente non abbiamo un motore adatto per partecipare con un prototipo a questo genere di corse, ma il mondo del FIA WEC è ampio e stiamo cercando di capire se c'è un partner per il motore che si occupi dello sviluppo".

Come detto, per la McLaren essere fra i protagonisti di WEC ed IMSA sarebbe un'ulteriore mossa strategica sia a livello motoristico che pubblicitario, ma attualmente ciò non avverrà nell'immediato.

"Dal punto di vista del nostro pedigree e anche del mercato dell'auto, sarebbe qualcosa che ci può interessare e che vorremmo fare, ma stiamo ancora valutando quando e come".

"In termini di tempistiche, attualmente posso dire che se faremo qualcosa, sarà per il 2024, non siamo certo pronti per scendere in campo nel 2023. Dovesse essere quello l'anno, prenderemo una decisione entro fine anno".