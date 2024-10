WEC | Porsche svela le line-up LMDh 2025: c'è l'addio di Lotterer

Il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, Andre Lotterer, è stato escluso dalla squadra Porsche del Campionato Mondiale Endurance nell'ambito del rinnovamento della sua formazione per il progetto Hypercar 2025.

Il veterano che ha corso in LMP1, Formula E e LMDh con il costruttore tedesco da quando si è unito all'Audi nel 2017, che è in procinto di vincere il titolo WEC di quest'anno con Laurens Vanthoor e Kevin Estre, è uno dei tre piloti che lasceranno Porsche Penske Motorsport il prossimo anno.

Anche Frederic Makowiecki, che come Lotterer fa parte della squadra della classe Hypercar del WEC dal 2023, e Dane Cameron, vincitore del titolo GTP del Campionato IMSA SportsCar quest'anno con Felipe Nasr, sono in partenza. In realtà, quello che è stato descritto da Porsche come un "ritocco" dei suoi programmi per i piloti prevede la riduzione della formazione a tempo pieno da tre a due piloti nel WEC.

La decisione di passare a due piloti per le gare regolari di sei ore del WEC fa seguito a un dibattito sull'opportunità di imporre tre piloti in Hypercar. Il dibattito è stato suscitato dalla scelta del team Chip Ganassi Racing Cadillac di utilizzare solo due piloti nelle gare WEC di sei ore di quest'anno. L'utilizzo di due piloti offre un vantaggio in termini di tempo in pista durante le prove e, potenzialmente, un vantaggio strategico nelle gare. Le proposte di modifica delle regole, guidate dal capo del team WRT BMW Vincent Vosse, sono state respinte dopo che non è stato trovato l'appoggio della maggioranza dei costruttori.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Foto di: JEP / Motorsport Images

Per quanto riguarda le line-up, Vanthoor ed Estre, che con Lotterer hanno un vantaggio di 35 punti in vista della finale del WEC del mese prossimo in Bahrain, l'anno prossimo correranno in coppia a bordo della Porsche 963 LMDh numero 6 nelle gare di sei ore.

Michael Christensen manterrà il suo posto sulla vettura #5 che ha condiviso quest'anno con Makiowiecki e Matt Campbell e sarà affiancato da Julien Andlauer. Il pilota francese della Porsche ha ottenuto un posto in una delle vetture ufficiali dopo aver impressionato al volante della Proton Competition 963 nel WEC in questa stagione.

Campbell tornerà nei ranghi dell'IMSA dopo una stagione da solista in una delle vetture del WEC e farà coppia con Mathieu Jaminet sulla vettura PPM numero 6 in Nord America. Il posto di Cameron al fianco di Nasr sarà preso dal britannico Nick Tandy, che passa dalla vettura gemella che ha condiviso con Jaminet nelle ultime due stagioni.

Jaminet e Campbell si uniranno rispettivamente agli equipaggi #5 e #6 per Le Mans e, secondo il comunicato stampa di Porsche che annuncia i cambiamenti, per "gare selezionate": realisticamente negli appuntamenti 6 ore ci saranno solo due piloti, mentre nelle gare di 10 e 8 ore, come in Qatar e Bahrain che concluderanno la stagione WEC 2025, Jaminet e Campbell si uniranno come terzi piloti dei due equipaggi.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Foto di: JEP / Motorsport Images

Anche Estre e Vanthoor si uniranno alle vetture IMSA #6 e #7 per appuntamenti selezionati della Michelin Endurance Cup dell'IMSA. Il francese Makowiecki, 43 anni, lascia Porsche dopo 11 stagioni trascorse prevalentemente nei ranghi GT, tra cui una vittoria nella classe GTE Pro a Le Mans nel 2022 e una vittoria assoluta nella 24 Ore del Nurburgring nel 2018.

Lotterer e Porsche hanno "concordato di concludere la loro collaborazione", si legge nell'annuncio di Porsche. Il comunicato afferma che i contratti di Lotterer e Cameron con Porsche scadrebbero alla fine di quest'anno, ma non afferma specificamente che stanno lasciando definitivamente il costruttore tedesco. Tuttavia, quando è stata contattata da Motorsport.com, Porsche non ha voluto chiarire se i due piloti continueranno il loro rapporto con la casa di Stoccarda.

Il capo di Porsche Motorsport Thomas Laudenbach ha dichiarato: "Vorrei ringraziare Dane Cameron, Andre Lotterer e Frederic Makowiecki per l'incredibile lavoro svolto negli ultimi tre anni [da quando la 963 ha iniziato i test nel gennaio 2022]. Tutti e tre hanno avuto un ruolo significativo nel permetterci di festeggiare grandi successi con la Porsche 963 su entrambe le sponde dell'Atlantico - nel solo secondo anno di competizione."

"Nel 2025 gareggiamo con una nuova formazione. La nostra squadra continua a essere ai vertici delle gare di endurance a livello internazionale. Abbiamo riflettuto molto sulla nostra squadra per la prossima stagione. Con la nuova line-up, credo che abbiamo messo insieme una combinazione vincente per il 2025”, spiega Urs Kuratle, Direttore Factory Motorsport LMDh. “Avremo due piloti di grande esperienza in entrambe le serie, oltre a due piloti su vetture gemelle, tutti provenienti dal programma junior di Porsche e che ci hanno completamente conquistato come giovani di talento. Vorrei anche ringraziare Dane Cameron, André Lotterer e Frédéric Makowiecki. Tutti e tre hanno contribuito a far sì che la campagna di Porsche Penske Motorsport arrivasse al punto in cui si trova ora nelle gare di endurance globali: ai vertici”.

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Foto di: JEP / Motorsport Images

Queste, quindi, dovrebbero essere le formazioni Porsche per il prossimo anno:

WEC: #5 Christensen/Andlauer + Jaminet

#5 Christensen/Andlauer + Jaminet WEC: #6 Vanthoor/Estre + Campbell

#6 Vanthoor/Estre + Campbell IMSA: #6 Campbell/Jaminet + Estre

#6 Campbell/Jaminet + Estre IMSA: #7 Tandy/Nasr + Vanthoor

La Porsche ha fatto leva sullo status di Andlauer come ex pilota junior: il comunicato ha sottolineato che diventerà il quarto ex junior dopo Christensen, Jaminet e Campbell a far parte della squadra PPM 963.

Non è stato fatto alcun riferimento a una potenziale terza partecipazione della squadra Porsche ufficiale a Le Mans il prossimo giugno, diritto conquistato dopo aver vinto il titolo IMSA. Laudenbach ha dichiarato la scorsa settimana che si aspetta di sfruttare questa opportunità e di far correre una vettura aggiuntiva nel round WEC a doppi punti, come ha fatto nel 2023 e nel 2024.