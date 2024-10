Valentino Rossi condurrà la seconda puntata del GialappaShow

Per tanti anni è stato una leggenda del Motociclismo e ora ha raddoppiato il numero delle ruote, passando a correre con le vetture GT. Ma la settimana prossima vedremo indossare dei panni inediti a Valentino Rossi, quelli del conduttore televisivo.

Sarà lui infatti ad affiancare il Mago Forrest nella seconda puntata della quarta stagione del GialappaShow. La cosa è stata annunciata al termine della puntata inaugurale, nella quale la co-conduttrice Laura Pausini è stata davvero spettacolare, con un breve video nel quale è apparso proprio il "Dottore".

Con la sua personalità dirompente, c'è da scommettere che il nove volte campione del mondo non avrà problemi a stare davanti al microfono, ma sarà sicuramente curioso vederlo dall'altra parte del microfono, essendo lui a condurre il gioco invece che a vestire, come spesso gli è capitato in passato, i panni dell'intervistato.

Ancora una volta, il pesarese però ha confermato la sua capacità di essere un precursore, perché il format della Gialappa's Band prevede che in ogni puntata sia un volto nuovo ad affiancare il padrone di casa, il Mago Forrest, ma fino ad ora non ci aveva provato nessuno sportivo. Tra le altre cose, questo ruolo era sempre toccato a showgirls, attrici e cantanti, mentre Valentino sarà la prima figura maschile in questo ruolo. E c'è da scommettere che saranno veramente tanti quelli che lo vorranno vedere all'opera...