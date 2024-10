WEC | Peugeot porta Novalak e Pourchaire ai Rookie Test a Sakhir

La Peugeot farà provare la 9X8 a Clèment Novalak e Theo Pourchaire ai Rookie Test del FIA World Endurance Championship che si svolgeranno in Bahrain.

Una volta conclusa la 8h che andrà in scena a Sakhir sabato 2 novembre, nella giornata successiva le squadre avranno modo di concedere ai giovani un'uscita sulle proprie vetture.

Per quanto riguarda la Classe HYPERCAR, la compagine del Leone ha annunciato che indosseranno casco e tuta i due giovani virgulti cresciuti principalmente sulle monoposto.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Loic Duval, Stoffel Vandoorne, #93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne Foto di: JEP / Motorsport Images

Il 23enne Novalak e il 21enne Pourchaire saranno per la prima volta al volante di un prototipo LMH ibrido, potendo contare sull'aiuto dei piloti ufficiali del marchio transalpino per prendervi confidenza e conoscerne tutti i segreti in quella che è anche un'opportunità preziosa per scoprire il mondo delle corse di durata.

L'annuncio di Peugeot si somma a quello di Valentino Rossi, che il mese scorso aveva confermato nell'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com la sua prima volta con la BMW LMDh, mentre in Alpine hanno chiamato Victor Martins a guidare la A424.

In Ferrari uno dei piloti a condurre la 499P sarà Arthur Leclerc, in attesa di scoprire anche gli altri due che vedremo in azione con la LMH del Cavallino Rampante.