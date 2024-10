WEC | Piloti Ferrari simbolo di stabilità: "Perché cambiarli?"

La stabilità è ciò che si cerca maggiormente per fare andare bene le cose e 'squadra che vince non si cambia', ma tendenzialmente si cerca sempre qualcosa per migliorare.

In casa Ferrari è quanto avvenuto negli ultimi tempi e nel fine settimana delle Finali Mondiali è stato annunciato il rinnovo dei contratti dei sei piloti che erano in scadenza, ovvero Antonio Fuoco e Miguel Molina per quanto riguarda il programma Hypercar, più Alessio Rovera Davide Rigon, Daniel Serra e Lilou Wadoux tra i GT.

Partendo dagli alfieri di Maranello che guidano la 499P nel FIA World Endurance Championship, si prosegue sulla strada intrapresa già al termine della passata stagione, quando Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi e James Calado misero il loro prezioso autografo sui rispettivi accordi con il Cavallino Rampante.

A loro si aggiunge ovviamente Antonio Giovinazzi, che era già in possesso di un legame pluriennale con la Casa emiliana del quale si riparlerà sul finale del 2025, a conferma che se tutto va bene, non c'è motivo di stravolgere le cose.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti Foto di: Davide Cavazza

"Ci siamo sempre distinti per consistenza e continuità delle nostre scelte sui piloti. Ricordo che quando partì l'avventura con la 499P ci furono critiche sulla scelta dei piloti GT, con l'inserimento di Antonio Giovinazzi nella formazione", ha sottolineato Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, nella conferenza stampa andata in scena alle Finali Mondiali di Imola cui era presente Motorsport.com.

"In realtà siamo rimasti soddisfatti e penso che anche gli scettici si siano ricreduti, abbiamo vinto la 24h di Le Mans per due volte con equipaggi diversi. Oggi possiamo dire che tutti e 6 i piloti delle 499P ufficiali hanno vinto a Le Mans, testimonianza importante della scelta fatta".

"Non ci sono solamente i piloti Hypercar, ma anche i GT: direi che i risultati sono molto buoni, dunque perché dovremmo cambiare? Sarebbe a mio avviso un errore, lavoriamo benissimo con i ragazzi che abbiamo e ne siamo orgogliosi".

"Loro si trovano bene con noi e quelli con il contratto in scadenza abbiamo concordato il rinnovo, parlando ancora una volta di continuità nel reparto Ferrari Endurance, che è un concetto ripreso anche per la squadra, dove non stravogliamo l'organigramma, ma solo con qualche piccola modifica per provare a migliorare dove si può".

"Tutti possiamo sbagliare qualche volta, ma commettere un errore non deve stravolgere anni di cose buone fatte con le nostre attività sportive".

Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

Sulla scia di ciò, ecco che il manager di Maranello ha svelato che non ci saranno modifiche agli equipaggi delle 499P ufficiali, con Fuoco/Molina/Nielsen e Calado/Pier Guidi/Giovinazzi che manterranno il loro posto sulle rispettive #50 e #51.

Diverso invece è il discorso per la #83 di AF Corse, dove bisognerà capire chi saranno i due compagni di squadra di Yifei Ye. Con Robert Shwartzman in partenza per l'IndyCar - dove sarà con Prema - resta da sistemare la posizione di Robert Kubica, non ancora certo di rimanere.

In queste settimane sono stati tanti i nomi accostati da 'radio-paddock' al sedile del prototipo giallo, da Kevin Magnussen a Guanyu Zhou, con tanti che pare si siano proposti per avere una occasione nella massima serie endurance, ma ancora senza avere un puzzle completato da tutte le caselle.

Intanto l'opportunità l'avrà sicuramente Arthur Leclerc, giovane fratello di Charles che con la Ferrari al momento è impegnato nel GT Italiano sulla 296 GT3, pronto a debuttare sulla 499P nei Rookie Test del Bahrain come singola avventura.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: JEP / Motorsport Images

"Confermo che per le 499P #50 e #51 non ci saranno cambiamenti e le formazioni saranno le stesse. Per la #83 non posso dire ancora nulla perché non abbiamo deciso l'intera formazione, il nostro obiettivo sarebbe di annunciarlo poco prima del Bahrain. Ci siamo quasi, ma preferisco attendere le firme di tutti i piloti", prosegue Coletta.

"Arthur è un pilota Ferrari, ma non è al momento una delle scelte per il 2024 perché sta facendo la sua prima esperienza nell'endurance quest'anno e l'obiettivo che abbiamo con lui concordato è continuare a crescere per prepararsi al meglio ed eventualmente cogliere una opportunità con i prototipi".

"Come avvenuto con Fuoco e Nielsen, la filosofia Ferrari è di crescere i nostri piloti grazie alle occasioni che abbiamo, essendo presenti in tutte le categorie, formandoli al meglio quando avranno modo di affrontare nuove sfide".

"Sappiamo bene che a Charles piacerebbe correre la 24h di Le Mans un giorno, ma credo che ora sia totalmente assorbito dalla F1. Stiamo pensando ad una formazione che possa difendere i colori di Ferrari in tutto il campionato, inserire un pilota solo per una gara significherebbe fare perdere ad uno dei titolari i punti per lottare per il Mondiale quindi andare poi a penalizzare l'intero equipaggio per la stagione. Le eventuali auto per piloti ospiti vengono aggiunte alle già esistenti, al momento questo non è previsto. E questo vale anche per la #83".

#51 AF Corse - Francorchamps Motors, Ferrari 296 GT3: Alessio Rovera, Vincent Abril, Alessandro Pier Guidi Foto di: Paolo Belletti

Tra i confermati ci sono Rigon e Rovera: il primo è dal 2010 impegnato alla Ferrari anche con un ruolo di collaudatore al simulatore di F1, mentre il secondo continuerà ad essere il responsabile del reparto 296 GT3.

"Davide e Alessio sono stati impegnati al 100% nelle serie GT3 e sono prime riserve per la 499P. Stanno facendo un lavoro eccezionale, sia quando sono tra i PRO che in aiuto ai gentlemen: Rigon ha vinto la 24h di Daytona e Rovera è il morale vincitore di Spa, dunque ambedue sono stati eccellenti".

Infine Coletta ha anche sottolineato il fatto che la filosofia adottata dalla Scuderia rossa con i propri piloti vale anche per la squadra. Questo è evidenziato da anni di successi nel mondo del GT senza ribaltoni clamorosi (come invece avviene purtroppo altrove) che hanno avuto una ripercussione assolutamente positiva anche nel passaggio alla Classe HYPERCAR, dove i rivali sono sempre più agguerriti.

"Chiaramente gli altri rivali crescono e non dobbiamo dormire, restando sempre pronti a spingere e dare il meglio, senza dimenticare l'affidabilità; nel 2023 ci fu solamente un guasto, mentre nel 2024 abbiamo perso la #83 a Le Mans, accusando un altro problema alla #51 ad Austin e un ulteriore contrattempo al Fuji".

"Il livello sta crescendo, tutti spingono e di conseguenza l'auto necessita di maggior attenzione, facendo di tutto perché non si fermi e senza dover spendere gettoni. Siamo nell'endurance e l'affidabilità è una delle caratteristiche più importanti su cui porre attenzione".