Le prime scocche delle nuove Lynk & Co TCR sono pronte

Geely Group Motorsport sta accelerando i tempi di produzione delle sue Lynk & Co 03 che nel 2020 prenderanno parte alle varie serie TCR del mondo.

Dopo il debutto nella FIA World Touring Car Cup con la Cyan Racing nel 2019, le vetture cinesi ora hanno un mercato vero e proprio per i team clienti, che pian piano riceveranno le rispettive scocche prodotte nella sede cinese di Zhang Jiakou.

"Stiamo completando le vetture del 2020 per consegnarle ai nostri clienti - ha dichiarato il nuovo direttore Ron Hartvelt - Purtroppo ci sono stati alcuni ritardi che ci hanno costretto a rivedere i nostri programmi, ma il team di lavoro ad Hangzhou ci sta fornendo grande supporto e stiamo recuperando velocemente il tempo perso".

Gli ordini per le 03 TCR sono stati aperti lo scorso settembre e le prime nuove scocche sono state già date alla Cyan Racing per il FIA WTCR 2020, mentre altre sono riservate in primis alle squadre cinesi che ne hanno fatto richiesta.

Da notare che il prezzo delle Lynk & Co è stato fissato a 136.500€, tetto massimo imposto dal regolamento del TCR.