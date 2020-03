L'Alfa Romeo TCR di KMW-TMR all'assalto del TC America nel 2020

Anche quest'anno ci sarà una Alfa Romeo al via del TC America, il campionato turismo statunitense che annovera le vetture della Classe TCR assieme a quelle TCA.

La Giulietta TCR costruita dalla Romeo Ferraris presente in pista sarà quella del team KMW Motorsports with TMR Engineering, ossia quella che viene schierata nella medesima categoria dell'IMSA Michelin Pilot Challenge, la serie turismo endurance d'oltre oceano.

A condurre l'auto del Biscione #5 in livrea nera sarà Roy Block, che ora affronterà anche gli impegni del campionato sprint a partire da quello della settimana prossima previsto sul Circuit of the Americas di Austin.

Fra quelli che hanno confermato la propria presenza in Texas, ecco le Volkswagen Golf GTI del team FCP Euro, con il Campione in carica Michael Hurczyn che dovrà difendere il titolo conquistato nel 2019 dagli assalti in primis del suo compagno di squadra Nate Vincent, e dalle Hyundai Veloster N di Nikko Regger e Tyler Maxson (Copeland Motorsports).

Occhio anche alle Honda Civic Type R di Victor Gonzalez (VGMC Racing), CJ Moses e Scott Smithson (DXDT Racing).