TCR Italy: Jelmini è un missile, Pole di Gara 1 a Misano

Felice Jelmini artiglia la Pole Position per Gara 1 del TCR Italy a Misano, al termine di una Qualifica tiratissima che lo ha visto fin da subito combattere per il primato coi suoi diretti rivali.

Lungo i 4,226km del tracciato romagnolo, il portacolori della PMA Motorsport si conferma velocissimo al volante della sua Hyundai i30 N TCR con la quale aveva fatto faville già nelle prime gare del Mugello.

Il lombardo ferma il cronometro sull'1'41"136, rifilando ben 0"437 a Franco Girolami, alla seconda uscita con la Honda Civic Type R della MM Motorsport, e oltre mezzo secondo alla Hyundai i30 N del leader del campionato, Marco Pellegrini.

Le Hyundai sono state le grandi protagoniste dei 25' di caccia alla Pole, visto che dietro al lombardo della Target Competition si piazza la i30 N di Mauro Guastamacchia (Team Aggressive Italia), seppur con oltre 6 decimi di ritardo dalla vetta.

Anche Eric Brigliadori si conferma da Top5 in questo avvio di stagione, portando la Audi RS 3 LMS della BF Motorsport in terza fila, assieme alla nuova Cupra Leon Competición della Scuderia del Girasole by Cupra Racing affidata al Campione in carica Salvatore Tavano.

Ettore Carminati ottiene invece la settima prestazione sulla Hyundai i30 N della CRM Motorsport, mentre Michele Imberti agguanta la Pole Position della Classe DSG sulla Cupra di Elite Motorsport, con la quale è ottavo assoluto battendo Simone Pellegrinelli, sulla seconda Cupra Leon Competición della Scuderia del Girasole by Cupra Racing, e la Honda Civic Type R di Max Mugelli (MM Motorsport).

Per quanto concerne gli altri DSG, Matteo Poloni è secondo di categoria (undicesimo assoluto) sulla Audi RS 3 LMS di Race Lab, con dietro l'Audi RS 3 LMS griffata Gretaracing condotta da Francesco Savoia, e le Cupra del Campione in carica Eric Scalvini (Scuderia del Girasole by Cupra Racing) ed Alessandro Giardelli (B.D. Racing).

La migliore delle Opel Astra è 15a grazie ad Andrea Argenti (South Italy Racing Team), con il privatone tuttofare Daniele Cappellari che ottiene il 18° tempo sulla Volkswagen Golf GTI di cui si occupa personalmente senza squadra alle spalle.

TCR Italy - Misano: Qualifiche