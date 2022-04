CIGT | Barri-Scalvini e Attianese-Castillo col Team Italy

Carica lettore audio

Una vettura sarà iscritta come PRO e l’altra come AM. Sulla vettura PRO, saranno al volante Momo Barri ed Eric Scalvini, mentre la vettura AM sarà affidata a Luca Maria Attianese e Fidel Castillo.

Momo Barri è un pilota che inizia con il kart nel 2007 per poi spostarsi per tre stagioni a bordo delle vetture formula. Nel 2013 sale su una vettura turismo e da li in poi non le abbandona, diventando uno dei piloti di riferimento del Motorsport. Da anni si divide tra gare in pista, istruttore per Lamborghini, casa con cui collabora da diversi anni.

Eric Scalvini è partito dal Trofeo Abarth 500, dove rimane dal 2010 al 2015 sempre nelle posizioni di vertice, vincendo anche la speciale classifica riservata agli Under 18. Nel 2016 si sposta nel Porsche Carrera Cup Italia, per poi proseguire la carriera con le vetture TCR, fino ad approdare a questa nuova avventura.

Team Italy, Lamborghini Huracan ST Evo Photo by: Team Italy Motorsport

Luca Maria Attianese, pilota romano con i motori nel DNA, lo zio Stefano per anni si è messo in evidenza con le vetture prototipo. Luca Maria si è avvicinato al mondo dei motori in età “avanzata, a 18 anni con le prime esperienze in kart, vincendo il titolo italiano e regionale. La sua prima gara in auto risale al 2019, alla 3h e 24h di Adria dove debutta con successo. Nel 2020 partecipa alla Coppa Italia Turismo con la Golf TCR DSG del Team Elitè Motorsport, finendo la stagione in terza posizione. La stagione successiva debutta nel Mini Challenge categoria PRO e per un soffio manca il titolo e si accontenta della seconda posizione. Anno nuovo sfida nuova e nel 2022 lo troviamo al volante della Lamborghini Huracan.

Fidel Castillo debutta nel GT Italiano dopo aver partecipato all’Ascari Driver Academy e al Campionato Italiano Sport Prototipi nella stagione 2019. Dopo i test la squadra è pronta per il debutto nella gara di casa a Monza. Il programma del weekend prevede due sessioni di prove libere al venerdì dalle 11.55 alle 12.55 e dalle 17.00 alle 18.00. Sabato le qualifiche saranno dedicate alle sole GT Cup dalle 11.20 alle 11.35 e dalle 12.10 alle 12.25.

La prima gara del weekend sempre al sabato con semaforo verde alle 18.05 sulla distanza di cinquanta minuti più 1 giro. Domenica start alle 15.15 sempre nel solito format.

Ermanno Dionisio, Team Principal: "Sono abituato alle sfide e questa mi riempie di orgoglio, due macchine nel Campionato Italiano Gran Turismo. Oltre a questo c’è il fatto che debutto come Team Principal della mia squadra, abbiamo una Line Up, dove abbiamo dei veri e autentici Top Driver a livello Nazionale ed internazionale".

"La sfida è sicuramente molto importante, la GT Cup è ricca di equipaggi e di vetture di livello e noi cercheremo di fare del nostro meglio. Mi riempie d’orgoglio avere il marchio Fiorentini sulle nostre vetture".

"L’Ing. Alessandro Fiorentini è legato al Motorsport e al Marchio Lamborghini è stato lui a creare la AF 6000, una spazzatrice apposita per la pulizia delle piste, auto, kart e moto, che riesce a togliere anche i residui metallici dai più sottili ai più pesanti, rimuovendo anche i minuscoli frammenti di carbonio, mantenendo inalterato il manto stradale con la “gommatura”. Abbiamo i numeri per fare bene e aspetto con ansia il debutto sulla pista di Monza che Considero la pista di casa".