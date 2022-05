CIGT | La Mazza completa il trio del Team Italy a Pergusa

Carica lettore audio

Il Team Italy conferma la partecipazione alla serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo che prenderà il via dall’Autodromo di Pergusa, dal 12 al 15 maggio.

La serie tricolore ritorna in terra di Sicilia dopo l’appuntamento 2021; per il Team Italy si tratta di un debutto e conferma la line-Up che sarà sulla Lamborghini Huracan Supertrofeo EVO1 #306.

Al volante si alterneranno Fidel Castillo che già partecipa alla serie Sprint, Francesco La Mazza come new entry, mentre il terzo pilota è il toscano Leonardo Becagli, già protagonista nella stagione scorsa del GT a bordo di una Ferrari 458 Challenge.

#306 Team Italy, Lamborghini Huracan ST: Eric Scalvini, Giacomo Barri Photo by: ACI Sport

Ermanno Dionisio, Team Principal: "Dopo la serie Sprint, sono felice di annunciare la nostra partecipazione anche a quella Endurance, insieme a Fidel Castillo e Leonardo Becagli ci sarà Francesco La Mazza. Pergusa insieme alla Sicilia rappresenta una fetta storica del Motorsport ed è bello poterci tornare".

"In base al programma ci sarà la possibilità di lavorare bene sulla macchina e soprattutto di lavorare alla ricerca di assetti e la migliore strategia da adottare. Sono contento che Francesco entri a far parte del mio Team, per ora farà questa gara, ma mi auguro che si trovi bene e faccia l’intera stagione".

Fidel Castillo: "Affronterò la gara di Pergusa come una nuova sfida, dove tra l’altro avrò dei nuovi compagni, Francesco e Leonardo. Per me sarà la prima gara Endurance della mia carriera e cercherò di fare meglio alla guida della Huracan dopo l’esordio a Monza. Mi sto adattando alla guida di questa nuova macchina e il team mi sta supportando alla grande".

"Ritorno a Pergusa dopo aver partecipato nel Campionato Italiano Sport Prototipi e quella volta era andata bene, sono salito sul podio e spero di ripetermi. Pergusa è molto veloce come tracciato e ci sono delle frenate molto importanti, inoltre è un tracciato che non lascia margine di errore, le barriere sono vicine. Vorrei fare bene, la mia squadra e i miei compagni sono di alto livello e spero di fare molto bene".

#305 Team Italy, Lamborghini Huracan ST: Luca Maria Attianese, Fidel Castillo Ruiz

Leonardo Becagli: "Finalmente si ritorna in macchina, dopo il titolo “sfiorato” lo scorso anno, sono felice di aver trovato Ermanno Dionisio e il Team Italy per questa nuova avventura. Ci sono i numeri per fare bene, ho già guidato la Huracan e mi sono trovato a mio agio".

"Devo scoprire Pergusa, tracciato che non conosco a livello di gare ma, storicamente rappresenta qualcosa di epico. Già dalla prima sessione inizieremo a lavorare e cercheremo di portare a casa più punti possibile".

Francesco La Mazza: "Sono contento di ritornare alla guida di una Lamborghini dopo sedici anni e di farlo con la squadra di Ermanno. Risalgo in macchina per la prima volta, dopo l’ultima gara dell’ottobre scorso al Mugello. In base al programma c’è la possibilità di girare e prendere confidenza con la Huracan".

"Guidare poi, nella pista di casa, mi riempie di orgoglio e cercherò di fare del mio meglio, come sempre. Trovo anche due nuovi compagni e cercheremo di lavorare al meglio per cogliere il miglior risultato possibile".