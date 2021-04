GT Italiano: Dionisio-Barri sulla Lamborghini in GT Cup

La griglia di partenza del GT Italiano si arricchisce di un equipaggio graditissimo e soprattutto dell’ultimo minuto.

Giacomo “Momo” Barri ed Ermanno “Ciccio” Dionisio, saranno al via della serie Sprint in quel di Monza.

Possiamo dire un vero e proprio Last Minute, dato che entrambi saranno al volante di una Lamborghini Super Trofeo EVO gestita dal Team Italy di Dionisio.

Per Barri si tratta di un rientro nel GT Italiano, l’ultima apparizione risale al 2018 quando il canturino era in coppia con Andrea Palma, al volante della Lamborghini del team Petri, auto che per altro conosce bene essendo collaboratore della Casa del Toro.

Per loro ci fu una splendida vittoria in gara 2 al Paul Ricard. Nel 2019 si è spostato nel TCR DSG Endurance mentre lo scorso anno, in coppia con Dionisio ha partecipato ad una sola gara del TCR DSG Europe a causa della cancellazione del Campionato per via della pandemia.

La stagione passata si è ri-affacciato in pista nel Porsche Carrera Cup Italia, con il Team Raptor Engineering nei due ultimi appuntamenti del Mugello e Monza. Da non dimenticare la sua partecipazione nel Campionato Autostoriche a bordo di Alfa GTA.

Il suo compagno non ha sicuramente bisogno di presentazioni, un pilota a 360°, dalla Superstars ai Rally passando per le GT.

Quella di Dionisio è una vera passione e la dimostrazione sta che la vettura arriverà nella giornata di mercoledì e senza l’ombra di un test saranno al via venerdì mattina nella prima sessione di libere. We Love Motorsport.