TCR DSG: Dionisio e Barri ancora in coppia con l'Audi

Ermanno Dionisio e Giacomo Barri faranno ancora coppia nel TCR DSG Italy Endurance, dopo che nel 2019 i due avevano lottato per il titolo terminando al secondo posto con il team BF Motorsport.

Per la stagione 2020 l'esperto pilota 60enne ha deciso di mettere in piedi una sua squadra, il Team Italy, che si prenderà cura dell'Audi RS 3 LMS dotata di cambio di serie che condividerà con il 29enne, assieme al quale ha centrato due successi nella passata annata.

“Ho creato la mia squadra con l'obiettivo di portare professionalità e immagine al campionato - spiega Dionisio - Penso che abbiamo un ottimo staff con il mio ex co-pilota di rally, Aldo Malchiodi, come team manager e Giuseppe Bellavia come direttore tecnico".

Dionisio ha anche un punto ben preciso fisso davanti a sè, che non è solamente la corona tricolore, ma anche quella europea del TCR DSG, visto che le due serie condividono quattro gare del calendario.

"Sono sicuro che abbiamo tutto ciò che serve per essere competitivi e vendere cara la pelle. Il nostro obiettivo è quello di lottare per il titolo sia nella serie europea che in quella italiana".