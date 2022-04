CIGT | Diventano tre le Honda di Nova Race per il 2022 Sprint

Carica lettore audio

Sarannno tre le Honda NSX GT3 Evo schierate da Nova Race nella serie Sprint del Campionato Italiano 2022.

La squadra varesina si presenterà a Monza con un attacco a tre punte: saranno Matteo Greco e Francesco Guerra a puntare al titolo GT3 Sprint Pro-Am coi colori della casa giapponese. Nova Race non si tira mai indietro nel proporre novità sostanziose e sostanziali agli appassionati italiani di automobilismo.

Dopo aver già più volte affrontato in passato appuntamenti con doppio schieramento nelle categorie GT3 e GT4, anche per l'edizione 2022 del Gran Turismo tricolore che prenderà il via sabato 23 aprile all'autodromo di Monza la squadra varesina ha una primizia in serbo.

Ad annunciare la novità che riguarda la trasferta sulla pista di casa della squadra è il Team Manager Christian Pescatori: "Sono veramente molto contento di poter presentare la nostra terza Honda nel Campionato Italiano GT Sprint con alla guida due giovani piloti che conosco molto bene, Francesco Guerra e Matteo Greco".

"Puntiamo veramente molto su questa vettura fatta da giovani che hanno già una buona esperienza nel motorsport e, soprattutto Matteo, anche una ottima esperienza nel GT3 avendo già corso con altre vetture della categoria. Anche Francesco a Monza arriverà ben allenato avendo già provato con noi in diverse occasioni".

"Sono molto soddisfatto di tutto il lavoro fin qui svolto e devo ringraziare l'intero team, che mi ha dato un supporto incredibile e ha reso possibile schierare tutte queste vetture nel Campionato Italiano".

Il piemontese Matteo Greco, classe 1998, lo scorso anno ha ottenuto due vittorie assolute e il terzo posto nella classifica GT3 Sprint, seguiti a due titoli 2020 in GT Sprint Cup e GT3 Endurance Pro-Am e a uno nella Leon Cup ottenuto proprio con la squadra di Jerago con Orago.

L'albese dichiara il suo entusiasmo per la scelta fatta per il 2022: "Anzitutto sono contentissimo di ritornare in Nova Race, perché avevo già avuto modo di correre qui nel 2017 e vincere con loro la Leon Cup, che era stato il mio primo vero anno in un campionato agguerrito".

"Ci eravamo divertiti facendo bene. Questo ritorno parte con l'auspicio che sia simile al 2017 per i risultati: con Francesco credo che potremo fare bene. Siamo due piloti giovani e veloci e credo che entrambi ci adatteremo alla nuova vettura, sono fiducioso: credo che potremo dire la nostra sia nel Pro-Am, ma anche nell'assoluta, perché con le penalità e il modo in cui è gestito l'italiano credo che le opportunità si presenteranno e dovremo essere noi a coglierle".

Guerra, bresciano come il suo Team Manager e i colleghi Jacopo Guidetti e Leonardo Moncini, classe 1995, viene da un biennio nel GT4, lo scorso anno nella serie europea dopo avere ottenuto lo scudetto GT4 Sprint Pro-Am e per lui il 2022 prevede il rientro sulle piste italiane.

"Sono molto contento di poter quest'anno entrare in GT3 che è sempre stata l'ambizione per uno come me che viene dal GT4 e che non corre in macchina da tantissimo. Per me questo ingresso nel team nel GT3 Sprint è un bel traguardo".

"Sono contento di dividere la Honda NSX GT3 Evo con Matteo Greco che va molto forte, qui ha già esperienza e credo che potrò anche imparare da lui, daremo come sempre il massimo. Correre in una squadra come Nova Race diretta da una persona come Christian Pescatori è importante per l'esperienza che ha e perché è un amico. Speriamo di raccogliere il più possibile quando si faranno i conti a fine stagione".