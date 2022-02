TCR Italy | La Target Competition prosegue anche nel 2022

Carica lettore audio

La Target Competition ha ufficializzato la presenza nel TCR Italy anche per la stagione 2022.

La squadra altoatesina sarà ancora al via della serie turismo tricolore, dove schiererà le sue Hyundai i30 N TCR probabilmente in versione aggiornata con il kit prodotto dalla Casa coreana per la parte anteriore.

Per il momento restano ancora in ballo le trattative con i piloti, anche se ci potrebbero essere probabilità di rivedere il Campione in carica, Antti Buri, sulla griglia a difendere il titolo vinto nel 2021.

Nel frattempo è stata svelata la livrea di quest'anno, che come per le macchine utilizzate nel TCR Europe presenta sempre l'azzurro e il blu come sfondo, ai quali si aggiunge un vistoso rosso.

La compagine dei fratelli Andreas e Markus Gummerer in questi mesi lavorerà per definire la propria formazione, sia per la serie italiana che per quella continentale, ma pian piano i pezzi del puzzle stanno trovando il loro posto e nelle prossime settimane arriveranno anche gli annunci ufficiali.

Target Competition, Hyundai i30 N TCR in livrea 2022 1 / 4 Foto di: Target Competition Target Competition, Hyundai i30 N TCR in livrea 2022 2 / 4 Foto di: Target Competition Target Competition, Hyundai i30 N TCR in livrea 2022 3 / 4 Foto di: Target Competition Target Competition, Hyundai i30 N TCR in livrea 2022 4 / 4 Foto di: Target Competition