TCR Italy: Francesca Raffaele passa sulla Hyundai di Target

Cambio di "casacca" in corsa per Francesca Raffaele, che a Monza sarà per la prima volta al volante di una Hyundai per il penultimo appuntamento del TCR Italy.

Dopo aver cominciato la stagione benissimo al volante della Audi RS 3 LMS della BF Motorsport, la 18enne lombarda è passata alla Target Competition, con la quale debutterà in questo weekend sul tracciato brianzolo.

La Raffaele ha già avuto modo di prendere le misure alla i30 N la settimana scorsa proprio a Monza, dove sono andati in scena i due giorni di test collettivi della serie turismo tricolore.