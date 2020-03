Bamonte e MM Motorsport al lavoro su alcune gare del TCR Italy

Luigi Bamonte sta lavorando con MM Motorsport sugli impegni della stagione 2020 nel TCR Italy.

Il milanese, supportato dallo sponsor Caseificio Salernitano, si è nuovamente accordato con la squadra bergamasca che lo segue dal 2015, portando avanti l'avventura in Coppa Italia Turismo con la Honda Civic Type R nella Classe TCR.

Non finisce qui, però, perché Bamonte ha in progetto anche la partecipazione ad alcuni round della serie turismo tricolore di quest'anno, seppur ancora non sia in grado di renderne noti i nomi.

"La MM Motorsport è per me una grande famiglia ed è sempre un piacere condividere il weekend di gara con tutti loro - afferma il lombardo - In questi anni, grazie alla loro forza e al loro supporto, sono cresciuto molto dal punto di vista della guida, ho imparato tanto e tanto ancora posso imparare. Sarò al via della Coppa Italia Turismo, con l'obiettivo di stare il più davanti possibile. Sono ormai un affezionato frequentatore di questo campionato, è la mia giusta dimensione e mi permette di crescere come pilota in un ambiente confortevole e rilassato".

"Stiamo lavorando anche ad una presa di contatto con il TCR Italy, staremo a vedere. Voglio ringraziare Caseificio Salernitano che, nonostante tempi così duri e difficili, ha voluto sostenermi e mi permetterà di essere al via anche in questo 2020 al fianco di questi magnifici ragazzi".

Per la compagine diretta da Emanuele Alborghetti si tratta del secondo innesto per la stagione 2020, dopo l'annuncio di Alessio Aiello.