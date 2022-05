TCR Italy | La terza Honda di MM Motorsport va a Manuel Bissa

Carica lettore audio

La MM Motorsport ha scelto di affidare la sua terza Honda schierata nel TCR Italy a Manuel Bissa.

Il pilota bergamasco, come la squadra diretta da Emanuele Alborghetti, farà il suo esordio nella serie tricolore in quel di Imola questo fine settimana.

Sul tracciato del Santerno il lombardo comincerà a prendere le misure alla Civic Type R costruita dalla JAS Motorsport che nel primo round del 2022 era stata condotta da Jack Young, due volte a podio a Monza.

Manuel Bissa, MM Motorsport Photo by: MM Motorsport

"Finalmente! Essere di nuovo qui, respirare l'aria di una gara è un'emozione stupenda che mi mancava. Non vedo l'ora di iniziare! Sarà difficile, dopo tanti anni di vetture a trazione posteriore e integrale, questa per me è la prima esperienza con una anteriore. E con 350 cavalli è anche bella impegnativa!", ha dichiarato Bissa, che farà tutto il resto della annata tricolore.

"Ho preso le misure alla Honda in un test e ho cercato feeling con la squadra, sono tutti professionisti e saranno fondamentali nel farmi adattare rapidamente a questa tipologia di vetture. Sogno una Top10 a Imola, ma voglio prima di tutto fare chiilometri ed esperienza".

Alborghetti, team principal di MM Motorsport, ha aggiunto: "Siamo felici di aver raggiunto un accordo con Manuel per il proseguuio della stagione, è un ragazzo molto veloce e so che maturerà in fretta, si farà valere in poco tempo".

"Affrontiamo il TCR Italy con tre vetture e la volontà di portare ognuno dei nostri piloti nelle zone alte della classifica".