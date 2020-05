Primo via a Monza con 22 piloti per la Porsche Esports Carrera Cup Italia

Mentre si continua a lavorare per tornare entro luglio alle gare in pista, domani (venerdì 8 maggio) sarà possibile seguire il via del Prologo della Porsche Esports Carrera Cup Italia, con un parterre di partecipanti di prim’ordine, grazie alla trasmissione in tv su Sky Sport Arena alle 19.00 (telecronaca affidata a Guido Schittone e Matteo Bobbi).

Sono 22, tra "reali" e "virtuali", i piloti coinvolti nel primo dei 6 round di questa anteprima del monomarca tricolore al simulatore, il primo al mondo a diventare parallelo a quello reale seguendo nei weekend di gara la Carrera Cup Italia grazie alla collaborazione tra Porsche Italia e Ak Informatica, capace di coinvolgere a sua volta numerosi partner tecnologici.

Sul tracciato di Monza, fedelmente riprodotto, gara unica di 28 minuti + 1 giro per 6 esperti sim racer, tra i quali con livrea Sky Q Danilo Santoro, il campione in carica della Porsche Esports Carrera Cup Italia, e 16 piloti “veri”. Tra questi fioccano campioni legati al marchio Porsche e titolati in Carrera Cup Italia come Matteo Cairoli, Riccardo Agostini, Enrico Fulgenzi, Simone Iaquinta, Gianmarco Quaresmini e Alessio Rovera.

A dare battaglia anche altri nomi già vincenti o in evidenza nel monomarca tricolore: da Diego Bertonelli ad Alberto Cerqui, da Daniele Cazzaniga a Ronnie Valori, da Aldo Festante a Francesco Massimo De Luca. E non mancano neppure le new entry, sia team (Raptor Engineering, anche se con una livrea non definitiva), sia piloti: dai più conosciuti Nicola Baldan e Stefano Gattuso al rookie bergamasco classe 2003 Leonardo Caglioni, oltre a David Fumanelli, molto atteso in stagione sulla 911 GT3 Cup del team ufficiale Q8 Hi Perform.

Tornando ai sim racer, si aggiungono a Santoro protagonisti certi come il vicecampione 2019 Giovanni De Salvo, Corrado Ciriello, Giorgio Sinonimi e Luca Tozzato e il neo-arrivato Luca Losio.

Assenti a Monza ma che con ogni probabilità saranno della partita nel secondo round di Imola, tra i piloti nella lista degli iscritti del Prologo virtuale compaiono anche Edoardo Liberati e Stefano Monaco.

I partecipanti di Monza

N. Pilota Team livery 1 Danilo Santoro (sim racer) Sky Q 5 Giovanni De Salvo (sim racer) Bonaldi Motorsport 6 Alberto Cerqui Dinamic Motorsport 8 David Fumanelli Q8 Hi Perform 11 Aldo Festante Ombra Racing 12 Stefano Gattuso Ombra Racing 15 Leonardo Caglioni Ombra Racing 16 Ronnie Valori Raptor Engineering 17 Enrico Fulgenzi Fulgenzi – Tsunami RT 18 Daniele Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport 21 Diego Bertonelli Fach Auto Tech 25 Riccardo Agostini Bonaldi Motorsport 26 Francesco Massimo De Luca AB Racing 28 Luca Losio (sim driver) Team Malucelli 32 Gianmarco Quaresmini Tsunami RT 38 Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport 46 Matteo Cairoli Dinamic Motorsport 56 Corrado Ciriello (sim driver) GDL Racing 83 Luca Tozzato (sim driver) Fulgenzi – Tsunami RT 84 Giorgio Simonini (sim driver) Ghinzani Arco Motorsport 108 Nicola Baldan Dinamic Motorsport 112 Alessio Rovera Tsunami RT

Video correlati