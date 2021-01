Porsche Esports Carrera Cup Italia, Vallelunga: Santoro torna al successo

Grazie a un risultato identico a quello colto nel precedente round al Mugello, a Vallelunga Simone Iaquinta (vincitore in gara 1) e Gianfranco Giglioli (secondo in gara 2) mettono una pesante ipoteca sul titolo della Porsche Esports Carrera Cup Italia, il cui appuntamento sul circuito capitolino, fedelmente riprodotto in Assetto Corsa, è andato in onda ieri sera su Sky Sport Arena.

Per aggiudicarsi matematicamente il campionato al simulatore, nell’ultimo atto di Monza bastano 8 punti sui 36 disponibili all’equipaggio che domina la classifica della terza edizione della serie virtuale parallela alla Carrera Cup Italia in pista, promossa da Porsche Italia in collaborazione con Ak Informatica.

Alle loro spalle, ma staccati di 28 punti, resiste soltanto l’equipaggio formato da Michele Malucelli e Michele Nerbi, anche loro grandi protagonisti a Vallelunga con due podi, mentre non fallisce l’appuntamento casalingo Danilo Santoro. Il sim driver romano e campione in carica è tornato al successo in gara 2, circostanza che nella serie non gli riusciva dalla speciale tappa disputata sulla Nordschleife del Nurburgring in occasione del Prologo della scorsa primavera.

L’ultimo e decisivo appuntamento della Porsche Esports Carrera Cup Italia 2020 sarà protagonista in tv lunedì prossimo alle 21.00 sempre su Sky Sport Arena.

Le classifiche di Vallelunga

Gara 1 (piloti): 1. Iaquinta in 30’06”814; 2. Malucelli a 0”638; 3. Quaresmini a 11”283; 4. Valori a 16”414; 5. Spavone a 16”602; 6. Vukov a 26”919; 7. Fumanelli a 31”414; 8. Baccani a 34”454; 9. Cunati a 35”922; 10. Caglioni a 40”038; 11. Altoè a 44”474; 12. Cerqui a 45”084; 13. Festante a 50”452; 14. Baldan a 59”206.

Gara 2 (sim racer): 1. Santoro in 29’56”007; 2. Giglioli a 11”972; 3. Nerbi a 13”447; 4. De Salvo a 14”191; 5. Battistella a 16”302; 6. D’Alcamo a 16”945; 7. Miraglia a 23”375; 8. Di Lorenzo a 23”974; 9. Pellegrini a 24”995; 10. Cattaneo a 25”392; 11. Bianchi a 34”319; 12. Capitanio a 38”934; 13. Tozzato a 55”912; 14. Murè a 1’09”965.

Classifica di campionato (equipaggi): 1. Iaquinta / Giglioli 85 p.; 2. Malucelli / Nerbi 57; 3. Vukov / Santoro 45; 4. Altoè / De Salvo 40. 5. Quaresmini / Capitanio e Spavone / Miraglia 26.