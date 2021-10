Carrera Cup Italia | Giardelli "double face" nel sabato di Monza

Alessandro Giardelli è il ragazzo immagine di questo "pazzo" sabato a Monza. L'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia deciderà il titolo di campione 2021 all'ultima gara, ovvero gara 2 del weekend in programma domani (domenica) alle 11.05, soprattutto per merito di questo 19enne lecchese in forze al team Dinamic che da rookie ha conquistato pole position (asciutta), giro più veloce e vittoria di gara 1 (bagnata), riportandosi a meno 1 da Alberto Cerqui, terzo oggi, in una classifica che in lizza vede ancora Gianmarco Quaresmini, staccato di 19 punti quando ne rimangono ancora 27 in palio.

I tre si posizioneranno in quarta (Cerqui), quinta (Quaresmini) e sesta (Giardelli) posizione sulla griglia di partenza alle spalle di Moretti, Cazzaniga e Amati in quella che si preannuncia come una rovente domenica nonostante il meteo metta ancora pioggia. Una domenica in cui è difficile a questo punto dare qualcosa per scontato, anche in Michelin Cup, dove Marco Cassarà ha messo a segno una preziosa vittoria che al volante della 911 GT3 Cup del team Raptor gli ha consentito di allungare su Alex De Giacomi, amico-rivale ora chiamato all'impresa di rimontare 7 punti in un colpo solo dopo il terzo posto odierno (De Giacomi era giunto quarto al traguardo ma i 5 secondi di penalty comminati a Randazzo per sorpasso ancora in regime di safety car lo hanno promosso sul podio così come hanno promosso da terzo a secondo Giorgi).

Tornando all'assoluta, a fine gara Giardelli, che finora, e la cosa va a suo merito, ha gestito questo weekend decisivo e attesissimo come se in palio ci fosse un buono benzina da 5 euro, si è così espresso in relazione a tutto quanto comprende questo vibrante fine settimana brianzolo: "Sono felicissimo del risultato. Finalmente è arrivata questa prima vittoria in Porsche Carrera Cup Italia dopo tanti podi. Il team mi ha messo a disposizione un'ottima macchina e abbiamo dimostrato di essere veloci in ogni condizione, conquistando la pole position sull'asciutto e gara 1 sul bagnato. Non è stato facile, bastava poco per commettere un errore, ma siamo riusciti a mantenere la calma e a portarla a casa. Ora in gara 2 daremo tutto, il campionato ora è più aperto che mai!"