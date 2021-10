Carrera Cup Italia | Tra 992 e calendario '22 il futuro è già qui

Il futuro della Porsche Carrera Cup Italia è racchiuso nelle tre cifre della sigla del nuovo modello della 911 GT3 Cup: 992. La vettura, con aerodinamica e tecnologie implementate e 25 cavalli in più, sarà il “type” di riferimento a partire dalla prossima stagione e in questo senso l’ultima gara 2021 che sta per prendere il via a Monza segna la fine dell’era delle 991.

Il modello attuale, che tanti record ha mietuto anche in questi anni “italiani”, non andrà in pensione, in realtà, perché tornerà in azione nella Silver Cup. Il futuro in ogni caso è già qui, perché ora si sa con certezza quando la 992 esordirà in gara nella serie di Porsche Italia, visto che nel weekend brianzolo è stata diramata quella che ormai è la struttura definitiva del calendario 2022.

Confermati i sei doppi appuntamenti con test ufficiali a Monza in aprile (data precisa ancora da definire), mentre il primo round è fissato per il 7-8 maggio a Imola con a seguire Misano in giugno e Mugello in luglio prima della pausa estiva.

Si riparte quindi da Vallelunga a metà settembre per poi disputare un rush finale inedito per tempistica che vedrà susseguirsi in due fine settimana consecutivi il penultimo round al Porsche Experience Center Franciacorta nel contesto del Porsche Festival l’1-2 ottobre e la tappa decisiva a Monza (per il quarto anno consecutivo finale di stagione) l’8 e il 9.

Prima di Imola (il mercoledì precedente), Misano e Vallelunga (il giovedì) sono già previsti i test pre-gara con pista in esclusiva.

Calendario 2022 Porsche Carrera Cup Italia

Aprile TBD: Monza (test pre-campionato)

7-8 maggio: Imola*

4-5 giugno: Misano*

16-17 luglio: Mugello

17-18 settembre: Vallelunga*

1-2 ottobre: Franciacorta (Porsche Festival)

8-9 ottobre: Monza

* Pre-race official test