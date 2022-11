Carrera Cup Italia | Ecco il calendario 2023

Carica lettore audio

Terminata con il titolo 2022 assegnato a Quaresmini al Mugello, la Porsche Carrera Cup Italia si proietta nella prossima stagione a partire dal nuovo calendario, che per il 2023 conferma la base di sei doppi appuntamenti.

Dunque 12 gare in tutto sui più importanti circuiti italiani lungo un arco temporale che va da inizio maggio a fine ottobre, mentre il test ufficiale pre-campionato si terrà ad aprile, ma ancora restano da ufficializzare sia il giorno sia la sede (Imola o Mugello le più papabili).

Le sfide al volante della 911 GT3 Cup modello 992 si apriranno con la prima tappa a Misano il 6-7 maggio, con il circuito romagnolo che tornerà protagonista anche in occasione del penultimo round il 7-8 ottobre.

Seconda tappa sarà a Vallelunga, che torna a disputarsi in giugno (come nel 2017), precisamente nel weekend dell'11. Seguono il Mugello, confermato a metà campionato in luglio (8-9 luglio).

Si riparte quindi il 16-17 settembre a Monza e poi volata finale con la già citata Misano e tre settimane dopo il gran finale di Imola il 28-29 ottobre: il circuito del Santerno che torna a ospitare l'appuntamento decisivo dopo 5 anni.

Prima delle due tappe iniziali a Misano e Vallelunga sono già previsti i test pre-gara con pista in esclusiva al giovedì.

Calendario 2023 Porsche Carrera Cup Italia

Aprile: TBD (pre-season test)

6-7 maggio: Misano*

10-11 giugno: Vallelunga*

8-9 luglio: Mugello

16-17 settembre: Monza

7-8 ottobre: Misano

28-29 ottobre: Imola



* Pre-race official test