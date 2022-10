Carrera Cup Italia | Imprendibile Ombra, è campione Team

Carica lettore audio

E' Ombra Racing il team campione della Porsche Carrera Cup Italia 2022, al termine di una stagione il cui "score" finale la dice lunga su quanto meritato sia stato questo alloro, che si aggiunge a quello Piloti conquistato dal proprio alfiere Gianmarco Quaresmini.

La compagine bergamasca giovedì scorso era arrivata all'ultimo round stagionale del Mugello con pochi punti di vantaggio su Ghinzani Arco Motorsport, l'unica altra squadra ancora in lizza per il titolo. Durante il weekend in pista, i ragazzi diretti da Davide Mazzoleni hanno ulteriormente aumentato il vantaggio, sigillando il titolo nella finale gara 2 grazie alla top-5 di Leonardo Caglioni, mentre Quaresmini era stato costretto al ritiro dopo la carambola con Andrea Fontana e Alberto Cerqui in partenza.

Per Ombra, che ha fatto valere anche l'esperienza accumulata già in Supercup lo scorso anno nella gestione della nuova 911 GT3 Cup, è il primo titolo di squadra nella serie di Porsche Italia, voluto e cercato fin dall'inizio in una stagione chiave per tutti in seno al team, coronata con una serie di risultati che in un monomarca così combattuto, equilibrato e soprattutto frequentato (17 team e 37 piloti iscritti all'intera stagione!) vale la pena snocciolare.

Le insegne bianco-rosso-blu hanno sventolato in occasione di 3 vittorie, ulteriori 6 podi, 2 pole position e 2 giri più veloci. A ciò si aggiunge un podio ottenuto in Michelin Cup grazie a Piero Randazzo, secondo in gara 2 a Imola.

La curiosa circostanza, invece, è senza dubbio il fatto che il titolo, anzi, entrambi i titoli siano arrivati per il team proprio nell'unico weekend senza podi. Certo è che lo spumante al Mugello è stato aperto lo stesso...