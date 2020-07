Vinales: “Non ho niente da dire sui motori Yamaha”

Come rivelato da Motorsport.com nella giornata odierna, in casa Yamaha regna preoccupazione per l’affidabilità dei motori del 2020. Sono state infatti spedite delle unità di Maverick Vinales e Valentino Rossi in Giappone per essere analizzate a fondo.

Alla vigilia del weekend del Gran Premio d’Andalusia, sono state inevitabili le domande fatte al pilota Yamaha a riguardo e gli è stato chiesto se questa indiscrezione fosse vera: “Non so se sia vero, non ne ho idea. Durante le FP3, un motore ha fatto qualcosa di strano, ma sono tornato al box ed è stato tutto normale. Questa notizia mi coglie un po’ di sorpresa, nel box tutto è normale, non ho visto correre nessuno”.

Anche durante la conferenza stampa è stata posta la domanda sui motori a due piloti Yamaha presenti, Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Il francese ha risposto di non aver avuto alcun tipo di problema e di essere fiducioso al cento per cento. Il portacolori del team ufficiale gli ha fatto eco affermando di essere pienamente d’accordo con il compagno di marca.

Il lavoro si concentra sull’anteriore

Messa da parte la questione, a Vinales è stato ricordato l’errore commesso domenica scorsa nella scelta della gomma anteriore morbida a Jerez. Gli è stato dunque chiesto se questo weekend lavorerà con la dura, opzione scelta da molti: “Sì, sembra che dovrò lavorare sull’anteriore, ma la nostra strategia era diversa, provavamo ad essere con Marc all’inizio della gara. Ho avuto molte difficoltà, ma alla fine sono riuscito ad ottenere 20 punti. Proveremo a capire più cose per poter migliorare e non vedo l’ora di farlo. Abbiamo molti dati raccolti durante l’ultima gara e li sfrutteremo, perché tutti miglioreranno da un fine settimana all’altro”.

“Già sapevamo che i piloti qui hanno molta esperienza, veniamo tutti da un test e tutti hanno dato il massimo nella gara di domenica. Per questo era importante partire davanti ed aprirsi un varco dal principio, perché molti possono essere veloci nei primi giri. Abbiamo visto che possono vincere molte marche, quindi bisogna continuare a migliorare”.

Questo weekend Vinales e gli altri piloti ritroveranno in pista Marc Marquez, che rientra clamorosamente dopo l’operazione di martedì scorso: “In un campionato con così poche gare contano tutti i punti. Ora il favorito è Fabio, ma le sensazioni sono buone e la motivazione è alta. Perché si parla tanto di Marc? È normale che avvenga, è caduto dopo una grande rimonta ed ora è qui. È il grande favorito per il campionato e noi dobbiamo lavorare molto per batterlo”.

