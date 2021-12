Suzuki non ha più tempo né opzioni per trovare un team manager

A 90 giorni dall'inizio ufficiale della stagione 2022 con il Gran Premio del Qatar, il team Suzuki deve ancora commentare chi occuperà la posizione di team manager, vacante dalla partenza di Davide Brivio annunciata all'inizio di gennaio di quest'anno.

La squadra si è resa conto che la formula di autogestione imposta dopo la partenza del dirigente italiano non ha funzionato come previsto, e sono determinati a riempire la posizione nel 2022.

Una delle persone che aveva attirato più interesse da parte della direzione del team di Hamamatsu per la posizione era Francesco Guidotti, fino a quest'anno team manager di Pramac Ducati. Tuttavia, l'italiano è stato annunciato all'inizio di questa settimana come nuovo capo del team KTM MotoGP.

Un'altra opzione molto quotata era l'ex pilota olandese Wilco Zeelenberg, legato negli ultimi anni alla Yamaha e, più recentemente, alla riformata squadra satellite RFN Racing Team, con cui ha rinnovato il suo contratto fino alla fine del 2022, estendendo le sue responsabilità.

Anche se l'amministratore delegato di Suzuki in MotoGP Shinichi Sahara ha escluso durante il Gran Premio di Valencia che Davide Brivio possa lasciare Alpine alla fine della stagione per tornare alla squadra con cui ha vinto la doppia corona nel 2020, la possibilità non è completamente chiusa.

L'attuale direttore di gara di Alpine F1 ha un contratto con la squadra francese la prossima stagione. Tuttavia, l'amministratore delegato del team, Laurent Rossi, ha dichiarato all'inizio di novembre che nessuno in quel team era assicurato del suo lavoro. "Per quanto riguarda il futuro, Davide, come tutti gli altri nella squadra, si evolverà nell'organizzazione che decido io, seguendo i cambiamenti che deciderò alla fine della stagione. Non è diverso dal resto del personale", ha detto il CEO di Alpine in una conversazione con Motorsport.com.

Se Brivio non entra nei piani di Alpine per il 2022, potrebbe essere rilasciato e quindi diventare una vera opzione per tornare alla posizione di team manager alla Suzuki, anche se c'è qualche disparità di opinioni nella fabbrica di Hamamatsu su questa possibilità.

Sembra che non tutti i dirigenti in Giappone accoglierebbero con favore il ritorno di Brivio dopo che ha lasciato la squadra improvvisamente undici mesi fa. Questo potrebbe complicare una possibile mossa per riportare il dirigente 57enne. In ogni caso, almeno dovremmo aspettare la fine della stagione di F1, il 12 dicembre, per conoscere il suo futuro.

Le opzioni da team manager Suzuki sono ridotte

A due mesi dall'inizio della pre-stagione 2022 a Sepang il 5-6 febbraio, le opzioni della Suzuki per la posizione di team manager sono drasticamente ridotte, e la squadra ha ricevuto un chiaro avvertimento dal campione 2020 Joan Mir, che ha dichiarato chiaramente: "Il nome del nuovo team manager conterà nel mio rinnovo", le cui trattative non sono iniziate nonostante il suo contratto scada alla fine del prossimo anno.

Tra i possibili candidati per la posizione, è stato anche fatto il nome di Livio Suppo, team manager Ducati tra il 2003 e il 2009, e Honda, da dove è stato licenziato alla fine del 2017 senza aver ricoperto alcuna posizione legata alla MotoGP da allora.

Un altro profilo che potrebbe essere adatto è quello del direttore sportivo di Petonas-Yamaha fino a quest'anno, Johan Stigefelt, che non rimarrà con il rifondato RFN Racing Team nel 2022. Il 45enne ex pilota svedese ha una lunga carriera, prima in SBK come team manager, e dal 2012 nel paddock della MotoGP, dove ha trascorso del tempo in Moto3 prima di unirsi al team di Razlan Razali nel 2015 ed espandere la squadra malese nella classe regina come direttore sportivo.

Sylvain Guintoli, collaudatore Suzuki dal 2017, è un'altra opzione presa in considerazione dal Giappone, anche se il 39enne ha inizialmente escluso di appendere la tuta da corsa per assumere il ruolo di gestione nella struttura MotoGP della casa giapponese.