MotoGP | Raúl Fernández potrà provare l'Aprilia 2024 a Jerez

Quando la scuderia americana Trackhouse ha rilevato l'ex team RNF, ha chiesto ad Aprilia di fornire due prototipi RS-GP 2024 identici a quelli di Aleix Espargaró e Maverick Viñales, i piloti ufficiali di Noale, per i suoi due piloti.

La richiesta è stata un po' una sorpresa per gli italiani, che come l'anno precedente prevedevano di fornire moto vecchie di un anno, ma l'Amministratore Delegato di Aprilia Massimo Rivola si è subito inserito nella nuova struttura ora guidata dall'italiano Davide Brivio, l'uomo che ha portato la Suzuki alla gloria in soli cinque anni.

Le difficoltà di produzione hanno fatto sì che Aprilia potesse fornire solo una moto 2024 per i test pre-stagionali e l'uomo scelto per guidarla è stato il portoghese Miguel Oliveira. Lo spagnolo Raul Fernandez è rimasto ai comandi di una Aprilia RS-GP 2023, con la promessa che appena possibile, e cioè al GP di Spagna a Jerez, avrebbe avuto a disposizione la moto 2024, come in parte avverrà.

"Siamo felici di tornare in Europa con l'iconica gara di Jerez che, questa volta, sarà la gara di casa di Raul", ha spiegato Brivio nella preview del team in vista di Jerez de la Frontera.

"Sono entusiasta di vedere quanto ancora possiamo ottenere nelle prossime gare dopo i recenti progressi fatti ad Austin con entrambi i piloti. Non credo che ad Austin abbiamo mostrato tutto il nostro potenziale e per questo dobbiamo essere bravi in tutte le aree durante il fine settimana e ottimizzare le nostre prestazioni. Vediamo dove finiremo domenica", analizza il team manager di Trackhouse.

Davide Brivio, team manager de TrackHouse, habla con el director técnico de Aprilia, Romano Albesiano Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Poi faremo il test lunedì e se tutto andrà bene durante il weekend, Raul avrà la prima opportunità di provare brevemente la moto 2024", ha detto Brivio, chiarendo però che non avrà con sé il nuovo prototipo per tutte le sessioni".

Sebbene la promessa fosse quella di avere la moto a disposizione per il weekend andaluso, sembra che Raul dovrà aspettare il test ufficiale di lunedì per poterla guidare, anche se durante il Gran Premio potrebbe avere un primo assaggio della moto.

Il vantaggio, come ha detto Raúl a Motorsport.com in Portogallo, è che "le due moto, la 2023 e la 2024, hanno lo stesso motore, quindi non c'è alcuna interferenza con le norme sui motori sigillati, quello che cambia è tutto il resto", ha detto.

Il pilota madrileno non vede l'ora di affrontare il Gran Premio e spera di continuare la buona forma dimostrata in Texas.

"Sono molto contento di andare a Jerez dopo un'ottima gara ad Austin", dice Raúl, che sta affrontando la sua terza stagione nella classe regina.

"Non pretendiamo di avere determinate aspettative per la gara, vogliamo solo mantenere la stessa mentalità e continuare a lavorare e progredire. Non vedo l'ora che il tour europeo inizi questo fine settimana. Per Jerez, voglio solo continuare sulla stessa linea e cercare di sentirmi bene come ad Austin", dove è riuscito a terminare la gara dopo aver fallito in Qatar e a Portimao, e dove ha ottenuto il 10° posto, il suo terzo miglior risultato dopo il 5° a Valencia, l'8° a San Marino e il 9° in Giappone, tutti lo scorso anno, dove è arrivato 10° anche in India e in Gran Bretagna.