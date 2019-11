Quartararo deluso: “Brutta partenza e gara molto difficile”

Il Gran Premio della Malesia era uno dei più attesi dal Team Petronas Yamaha, che disputava la gara di casa ed in qualifica aveva dimostrato di poter lottare per la vittoria. Fabio Quartararo è stato autore di un tempo record in qualifica che gli ha consegnato la pole position ed era uno dei grandi favoriti per il successo. L’occasione era davvero ghiotta, il francese aveva a portata di mano il primo trionfo in carriera, ma la gara ha preso una piega diversa.

In partenza ha perso molte posizioni, dovendo ricominciare da zero. Ma la rimonta non è riuscita ed il rookie ha faticato moltissimo in una gara che doveva invece essere quella della consacrazione. Solo settimo al traguardo, ha chiuso la gara anche alle spalle del compagno di squadra Franco Morbidelli e non è apparso mai incisivo, pagando quasi 13 secondi dal vincitore, Maverick Viñales.

“È stata una gara veramente difficile, ho faticato molto – afferma Quartararo – Innanzitutto, il primo giro per me è stato un disastro totale, facevo fatica a fermare la moto. Questo problema lo abbiamo accusato per tutto il fine settimana, ma in gara abbiamo avuto tanti problemi. È per questo che non siamo riusciti a disputare la gara che volevamo. Avevamo il passo per lottare per qualche posizione decisamente migliore, quindi dovremo verificare cosa sia successo, anche se un’idea ce l’abbiamo”.

La gara è però iniziata in modo tutt’altro che positivo, proseguendo poi tra grandi difficoltà: “Ho fatto una partenza brutta, ho perso cinque posizioni all’inizio ed è stato un primo giro brutto. Non si è trattato di una scelta di gomme sbagliata, la morbida andava molto bene all’inizio ed anche alla fine non mi ha dato molti problemi. Tutti hanno corso con la media, quindi la scelta di gomme è stata giusta. È stato molto strano, dovremo analizzare esattamente cosa è successo”.

“Generalmente con la morbida nei primi giri dovremmo andare meglio. Non credo nemmeno che fosse un problema di grip, perché ho sentito che Maverick ha fatto dei giri molto veloci all’inizio. Ma noi abbiamo avuto difficoltà con l’anteriore, si muoveva tanto. Per questo non siamo riusciti ad avere un buon passo. Il problema era principalmente in frenata, non riuscivo a fermare la moto. Questo è stato il grande problema, dovevo frenare molto presto e perdevo tanto tempo, così non riuscivo a superare”.

Al contrario di altre gare, dove ha ottenuto risultati soddisfacenti, Quartararo non si sente pienamente contento di quanto raccolto a Sepang: “Ovviamente sono deluso, avevamo il passo per lottare per il podio ma abbiamo chiuso a più di 10 secondi dal vincitore. Sicuramente non era il risultato che ci aspettavamo. Credo che la pressione sulla gomma anteriore fosse molto alta, sono molto sensibile per quanto riguarda la pressione all’anteriore e credo che questa fosse la ragione principale per cui non andavamo, perché perdevamo molta prestazione in frenata. Questa cosa mi ha condizionato abbastanza, ma durante il fine settimana era il contrario, lottavamo per acquisire pressione sulla gomma, perché era sempre molto bassa. In gara credo che fosse davvero alta, è stata una sensazione strana”.