MotoGP | Repsol e Honda rinnovano la fiducia fino al 2024

Si tratta forse del binomio solido degli ultimi anni, che ha scritto la storia per 28 stagioni e che, nonostante il momento di difficoltà che ora attraversa, rinnova la fiducia reciproca fino al 2024: parliamo di Honda e Repsol. Le due parti hanno raggiunto un accordo che ufficializzano nella giornata odierna in cui annunciano il proseguimento della collaborazione per le prossime due stagioni in MotoGP.

L’unione tra Repsol e Honda è iniziata nel 1995 e da allora sono diventate un punto di riferimento in quella che è stata prima la classe 500cc e poi la MotoGP (dal 2002). Da allora sono stati 15 i titoli mondiali conquistati, con Mick Doohan, Alex Crivillé, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner e infine Marc Marquez. Lo spagnolo è al momento l’ultimo campione del mondo Repsol Honda, con il campionato vinto nel 2019.

In queste ultime stagioni, la squadra ufficiale sta vivendo un momento difficile, l’ultima vittoria risale al 2021, quando Marc Marquez è salito sul gradino più alto del podio a Misano un anno fa. Sempre il catalano ha riportato la Honda sul podio due settimane fa in Australia con il secondo posto ed è il miglior pilota nella classifica generale, in 12esima posizione.

L’obiettivo della prossima stagione è chiaro: tornare in vetta e lasciarsi alle spalle le difficoltà di questi ultimi due anni. Per farlo, Honda e Repsol continuano a unire le forze anche all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. È sempre più preponderante l’aspetto ecologico anche nel motorsport, per questo si proverà a rispondere alla richiesta di Dorna, di FIM e IRTA di ridurre l’impatto del carbonio e di adottare carburanti rinnovabili in MotoGP. L’obiettivo è di avere il 40% di carburante di origine non fossile nel 2024 per poi arrivare al 100% nel 2027.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Koji Watanabe, Capo dell'Unità di Supervisione delle Comunicazioni Aziendali, Honda Motor Co., Ltd. e Presidente di Honda Racing Corporation, afferma: “Siamo molto orgogliosi di continuare ancora una volta la nostra collaborazione con Repsol, prolungando una lunga e fruttuosa partnership. Non lavoriamo semplicemente come sponsor e produttore, ma siamo una vera squadra con un profondo livello di collaborazione tecnica. Con le imminenti modifiche alle normative sui carburanti, avere un partner come Repsol è fondamentale. Ancora una volta, lavoreremo al loro fianco per ottenere le migliori prestazioni e i migliori risultati possibili. Insieme abbiamo festeggiato le giornate positive e lavorato insieme per superare quelle negative - restiamo fortemente concentrati per tornare ai vertici del Campionato del Mondo e continuare a essere il punto di riferimento nei campi della tecnologia e della competizione."

Marcos Fraga, Direttore della Comunicazione e del Marketing Repsol, dichiara: “Repsol è orgogliosa di prolungare la sua storia di successo con Honda. Questa collaborazione è stata, è, e sarà storia nel mondo delle corse motociclistiche e un esempio di continua innovazione, lavoro di squadra e miglioramento. In 28 anni di collaborazione abbiamo affrontato insieme molte sfide, ma ora abbiamo un obiettivo ancora più ambizioso: tornare al vertice in modo più sostenibile. Repsol lavora da anni alla decarbonizzazione e allo sviluppo di carburanti rinnovabili come alternativa efficiente e sostenibile per la mobilità. Poter utilizzare le competizioni di alto livello come terreno di prova per i nostri prodotti in queste circostanze è una sfida ancora più entusiasmante”.