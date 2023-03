MotoGP | LCR: ecco la doppia livrea delle Honda di Rins e Nakagami

Carica lettore audio

La prima gara della stagione incombe e ormai quasi tutte le squadre della griglia della MotoGP hanno svelato i loro colori 2023. Questa mattina è stata la volta della Honda LCR, che ha presentato le sue RC213V con due video differenti, visto che i due lati del box avranno main sponsor e colorazioni differenti.

Ad aprire le danze è stato il nuovo arrivato Alex Rins, che ha mostrato la livrea griffata Castrol e Givi al termine di un video molto divertente, nel quale sognava di essere lui a dover assemblare la sua MotoGP.



Alla settima stagione nella classe regina, il pilota spagnolo si è ritrovato suo malgrado costretto a cambiare dopo aver corso per ben sei anni sempre con la Suzuki, che ha concluso repentinamente il suo programma nella classe regina, ma Lucio Cecchinello è stato bravissimo a cogliere una delle opportunità più ghiotte che offriva il mercato piloti per provare a riscattare un biennio che indubbiamente è stato al di sotto delle aspettative con Alex Marquez.

Il manager italiano si è infatti accaparrato un pilota di grande esperienza, che ha già dimostrato di poter vincere in MotoGP con i suoi 5 successi, due dei quali sono arrivati proprio nella parte conclusiva del 2022. Ma anche per la Honda si tratta di un colpo importante, perché Rins disporrà di una RC213V in versione 2023 e in questo modo potrà essere prezioso affiancando i due piloti ufficiali Marc Marquez e Joan Mir nello sviluppo.

I primi test non sono stati semplici, ma questo è valso un po' per tutti i piloti della Honda, alle prese con una moto non ancora in grado di battagliare alla pari con la Ducati e comunque parsa indietro rispetto alla concorrenza. Con Rins però il team LCR ritrova sicuramente un pilota che gli può permettere di ambire a provare a ritrovare quei successi che era stato in grado di cogliere con Cal Crutchlow a cavallo tra il 2016 ed il 2018.

Moto di Takaaki Nakagami, LCR Honda Photo by: Team LCR

Nell'altro lato del box, quello griffato Idemitsu, ci sarà ancora Takaaki Nakagami, che si appresta ad affrontare la sua sesta stagione nella squadra satellite della Casa giapponese, anche se in un certo senso potremmo quasi parlarne come di un miracolato.

Non è un mistero, infatti, che nella seconda parte del 2022 la Honda avesse deciso di fare a meno di lui nella sua line-up per il 2023, con l'intenzione di destinarlo allo sviluppo della RC213V, affiancandolo quindi all'altro collaudatore Stefan Bradl all'interno del test team.

Taka però deve ringraziare i tentennamenti di Ai Ogura, che ha rinunciato alla chance di fare il salto verso la classe regina, preferendo concedersi un altro anno in Moto2. In questo modo, ha concesso al connazionale un'altra occasione per andare a caccia di quel podio che ha solamente sfiorato in un paio di occasioni in carriera e magari concedere il bis alla pole position conquistata ad Aragon nel 2020.