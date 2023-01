MotoGP | Honda inizia a collaborare con Akrapovic per gli scarichi

Carica lettore audio

Dopo la collaborazione con Kalex per il forcellone nata a metà della scorsa stagione, Honda ha deciso di collaborare anche con Akrapovic per i suoi sistemi di scarico in titanio per la MotoGP. I due partner stanno lavorando insieme sulla RC213V 2023, che sarà svelata in occasione della presentazione del team Repsol Honda, prevista per il 23 febbraio.

"Akrapovic ha un curriculum impressionante in un'ampia varietà di campionati e, come Honda, è proprio lì che ha sviluppato le sue conoscenze tecniche. Con questa collaborazione lavoreremo insieme per sviluppare ulteriormente il sistema di scarico della Honda RC213V", ha dichiarato Tetsuhiro Kuwata, direttore di HRC.

Akrapovic è presente nel mondo dello sport motociclistico da oltre 20 anni e vede questa partnership come un ulteriore passo avanti nel rapporto con Honda, che si è già sviluppato in altre discipline come la Superbike, dove hanno vinto insieme due titoli Mondiali, e la 8 Ore di Suzuka, dove hanno ottenuto diverse vittorie.

"Siamo lieti che il team Repsol Honda abbia individuato in Akrapovic un partner tecnico altamente competente", ha aggiunto Slavko Alojz Trstenjak, responsabile della ricerca e dello sviluppo del marchio sloveno.

Questa collaborazione sembra mostrare una volontà di apertura da parte del costruttore giapponese, che è stato afflitto da problemi per diverse stagioni, che hanno avuto il loro culmine lo scorso anno, terminato senza vittorie.

Inizialmente totalmente riluttante all'idea di collaborare con altri marchi e produttori, Honda è stata costretta a rivedere la sua idea al termine della stagione 2022, dopo aver chiuso all'ultimo posto nella classifica Costruttori, surclassata dai marchi europei, che hanno cambiato completamente l'approccio dei team di MotoGP.

L'annuncio della partnership con Kalex è stato un primo passo verso il cambiamento, e l'arrivo di Akrapovic al fianco del marchio giapponese in MotoGP ha rafforzato questa idea. Ma queste collaborazioni non sono tutto e Marc Marquez non ha nascosto che per tutta la scorsa stagione ha esortato la Honda a ripensare il coordinamento del loro progetto, cosa che ritiene fondamentale per la squadra e per il ritorno della moto al vertice.

"Stiamo lavorando duramente per fare progressi", ha dichiarato Kuwata. Il primo test della pre-stagione, dal 10 al 12 febbraio in Malesia, dovrebbe iniziare a mostrare se lo spagnolo sia stato ascoltato o meno.