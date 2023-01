MotoGP | Honda: il nuovo direttore tecnico arriva dalla Suzuki

Carica lettore audio

Il costruttore giapponese continua a rimodellare la propria struttura tecnica in vista della stagione 2023. Se già qualche settimana fa si parlava di cambi di posizione tra gli attuali tecnici della struttura giapponese nel in MotoGP, i movimenti andranno un po' oltre con l'inserimento di un tassello esterno, l'ex Direttore Tecnico Suzuki Ken Kawauchi.

Il 21 dicembre Motorsport.com ha annunciato la decisione della Honda di spostare l'ingegnere di pista di Takaaki Nakagami nel box LCR, Giacomo Guidotti, al fianco del nuovo pilota Repsol Joan Mir.

Ramon Aurin, che inizialmente avrebbe dovuto mantenere il suo ruolo di ingegnere di pista all'interno del team ufficiale, come aveva fatto negli ultimi anni, sarà responsabile della struttura di collaudo, dando a questo reparto una maggiore rilevanza ed importanza nello sviluppo. La mossa è stata completata dalla promozione dell'ex pilota Klaus Nohles al fianco di Nakagami in LCR, dopo tre anni nel test team.

Queste mosse, finalizzate entro 48 ore dalla conclusione della stagione a Valencia lo scorso novembre, hanno riguardato anche il direttore tecnico HRC, Takeo Yokoyama, che dopo sei stagioni nel ruolo è tornato alla sua posizione presso la fabbrica Honda di Tokyo, lasciando il suo posto nel team MotoGP.

Tuttavia, la grande novità è che, probabilmente per la prima volta in molti anni, Honda ha scelto di guardare al di fuori del suo gruppo di ingegneri per trovare talenti, ingaggiando Ken Kawauchi come nuovo direttore tecnico in sostituzione di Takeo.

Kawauchi, che vanta una lunga carriera in Suzuki (in precedenza era in MotoGP), è stato coinvolto nel progetto della casa di Hamamatsu fin dal ritorno del costruttore nel Campionato del Mondo nel 2015, ed è stato una parte importante dei successi del team, compreso il titolo iridato conquistato proprio con Mir nel 2020.

Chi ha lavorato con lui descrive il nuovo tecnico Honda come meticoloso nei dettagli e, soprattutto, esperto del telaio, che è stato identificato come uno dei punti deboli della RC213V.

In sostanza, il ruolo di Kawauchi dal ritorno di Suzuki in MotoGP nel 2015 è stato quello di trasmettere agli ingegneri della fabbrica le esigenze, a livello tecnico, che i piloti della GSX-RR richiedevano, identificando ciò che era importante e semplificando il più possibile le parti che dovevano essere prodotte. Cosa che ha facilitato il lavoro ed aumentato il tasso di successo dello sviluppo.

Con questa aggiunta, Honda punta a migliorare la comunicazione tecnica tra ciò che accade sui circuiti e le informazioni che arrivano in fabbrica, assecondando una delle richieste di Marc Marquez, quando nella famosa conferenza stampa in Austria ha detto: "Il problema non è la moto, è il progetto. Le informazioni devono fluire nel modo giusto, se tutti si impegnano e sono motivati, sicuramente usciremo da questa situazione. L'importante è capire la direzione che prenderà il progetto".

Come di consueto, Honda non ha intenzione di fare annunci ufficiali di cambiamenti o ingaggi nella sua struttura tecnica, quindi bisognerà aspettare lo shakedown di Sepang, dal 5 al 7 febbraio, dove Honda parteciperà con Stefan Bradl ed il test team, già guidato da Ramon Aurin, per vedere Kawauchi con i nuovi colori HRC.