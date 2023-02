MotoGP | RNF punta al successo ma Oliveira tiene i piedi per terra

Carica lettore audio

Il team RNF apre quest’anno un nuovo capitolo della sua storia e spera di lasciarsi alle spalle le difficoltà accumulate in queste ultime due stagioni. Dopo aver concluso i rapporti con Yamaha alla fine del 2022, la squadra conta sul suo nuovo partner, Aprilia, ma anche su una nuova coppia di piloti. Da un lato, punta sul talento puro del giovane Raul Fernandez, frustrato dalla sua prima stagione in MotoGP con KTM e determinato a mostrare il suo valore. Dall’altro lato punta sull’esperienza di Miguel Oliveira, che ha vinto diverse gare nella classe regina.

Il team diretto da Razlan Razali è in effetti passato dal lottare per il titolo nel 2020 con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli (quest’ultimo secondo in classifica al termine della stagione) al lottare in fondo allo schieramento nel 2021 e nel 2022. Un declino impressionante che non fa che alimentare ancora di più la voglia del team di ritrovare le prime posizioni della griglia di partenza, motivato ancora di più dal palmarès del pilota portoghese.

“Siamo desiderosi di tornare al successo”, ha dichiarato il boss del team Razlan Razali al sito ufficiale della MotoGP. “Con Aprilia e i nostri nuovi piloti vogliamo risultati immediati. Vogliamo tornare a essere competitivi, ad avere piazzamenti nella top ten, nei primi cinque posti e anche qualche podio. È a questo che cerchiamo di puntare".

"Naturalmente speriamo di finire sul podio con Miguel o di vincere le gare, il che è possibile", ha detto il team manager Wilco Zeelenberg. "Ma credo che la coerenza sia molto più importante. Se finisci tutte le 42 gare tra i primi cinque, sei Campione del Mondo!".

Oliveira ha deciso di affrontare questa sfida dopo quattro anni in MotoGP con KTM, ritenendo che fosse il momento giusto nella sua carriera per uscire dalla sua zona di comfort. Il primo test invernale, svoltosi subito dopo il Gran Premio di Valencia lo scorso novembre, ha fornito alcune indicazioni iniziali rassicuranti. Il portoghese si è piazzato quarto, a un decimo di secondo dal pilota ufficiale Aprilia Maverick Viñales e appena davanti al leader del marchio Aleix Espargaró.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche se i tempi non erano realmente rappresentativi, egli ha corso negli stessi tempi. Questo fa sperare in un possibile ritorno ai primi posti della squadra e, per Oliveira, in una maggiore costanza con l'Aprilia rispetto alla KTM. Tuttavia, il pilota portoghese preferisce rimanere cauto.

"Si spera sempre che il pilota si adatti alla moto e ovviamente io ho avuto questa speranza. Non appena sono salito sulla bici mi sono sentito bene. Per ora dobbiamo rimanere calmi e tenere i piedi per terra", ha avvertito Miguel Oliveira. "Ora abbiamo molto lavoro da fare nella pre-stagione. Iniziare bene la stagione è un obiettivo, ma dobbiamo tenere presente che si tratta di una nuova squadra, con nuovi piloti e anche con una nuova moto. Ovviamente aumenteremo la nostra velocità e costruiremo una base solida. Naturalmente sarebbe davvero fantastico se potessi essere vicino ad Aleix e Maverick alla prima prova. Devo dire che essere vicino ai piloti di serie è un obiettivo".

Le prime risposte inizieranno ad arrivare nei test di Sepang, che si terranno dal 10 al 12 febbraio, quando Oliveira avrà a disposizione le ultime specifiche della RS-GP 2022. La squadra avrà solo "piccole cose da testare" per il team ufficiale e si concentrerà principalmente sull'abituare entrambi i piloti alla moto, continuando quanto iniziato a Valencia.

"Dobbiamo essere realistici in questo momento, perché trovare le cose per superare grandi traguardi non è impossibile, ma si tratta piuttosto di piccoli traguardi. Sono curioso di vedere cosa riusciremo a fare con questo pacchetto", ha concluso Wilco Zeelenberg.