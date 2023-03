MotoGP | Espargaro in sofferenza per dolore al piede e arm-pump

Carica lettore audio

Mentre i piloti dell'Aprilia sono stati gli unici a resistere al dominio della Ducati nella giornata di sabato - sia che si trattasse di Maverick Viñales nel team ufficiale, sia che si trattasse di Raúl Fernández e Miguel Oliveira nel nuovo team satellite del marchio, RNF - Aleix Espargaró ha avuto una giornata molto più difficile nei test di Portimão.

In mattinata il catalano è stato vittima di una caduta alla prima curva che gli ha provocato un dolore al piede sinistro, mentre nel pomeriggio ha accusato una sindrome compartimentale al braccio destro, un disturbo comune per i piloti all'inizio della stagione dopo mesi di lontananza dalle esigenze fisiche delle loro moto, ma che Espargaró non ha riscontrato nei test di Sepang e che lo ha costretto a interrompere il test di sabato.

"Sto bene", ha rassicurato il pilota dell'Aprilia al sito ufficiale del campionato, prima di confidare le difficoltà incontrate durante la giornata: "Non è stata una grossa caduta, ma ho sentito un colpo sul piede sinistro. L'impatto è stato piuttosto forte. Sono abbastanza dolorante perché è la caviglia dove mi sono infortunato a Silverstone, ma non è un disastro".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Nel pomeriggio ho avuto più problemi con il braccio destro. Ho avuto un sacco di problemi al braccio e mi sono dovuto fermare molto prima del previsto perché non riuscivo nemmeno a frenare. È strano che sia successo a me, in Malesia non avevo nessun problema, quindi spero che domani vada meglio".

In questo contesto, il 12° posto finale è in realtà abbastanza incoraggiante, e Aleix Espargaró è persino soddisfatto dei progressi fatti con la gomma media, che gli ha creato problemi nei test di Sepang: "È stata una giornata positiva e al momento credo di essere l'unico pilota tra i primi 15 che non ha usato la gomma morbida al posteriore, perché mi sono dovuto fermare prima perché non riuscivo a guidare la moto! Il distacco non è male".

"Credo di essere stato uno dei più veloci con la gomma media, il che è positivo perché in Malesia facevo fatica. Abbiamo lavorato molto durante questo mese per generare più grip sul posteriore e ha funzionato. Spero di stare meglio fisicamente domani e di poter lottare davanti con la gomma morbida".