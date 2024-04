MotoGP | Aleix: "Vinales si confermerà lassù? Aspettiamo 2 gare..."

Il sabato di Austin è stata una giornata ricca di soddisfazioni per l'Aprilia. La Casa di Noale ha colto la sua prima pole position stagionale con Maverick Vinales, che poi ha conquistato anche la seconda vittoria consecutiva in una Sprint dopo quella di Portimao.

Il segnale incoraggiante, però, è che per la prima volta in questa stagione sono state competitive entrambe le RS-GP. In Qatar aveva brillato, almeno nella Sprint, Aleix Espargaro, mentre Vinales aveva faticato parecchio. La situazione poi si era ribaltata completamente a Portimao. Questa volta però hanno centrato entrambi la top 5, con anche il pilota di Granollers che si è piazzato quinto, per di più su una pista che non ha mai amato.

"Sono molto contento del quinto posto perché il circuito è molto difficile per me. In una giornata complicata, finire quinto è molto positivo", ha detto Espargaro a fine giornata, facendo chiaramente riferimento anche alla caduta di cui era stato vittima nella Q2, che lo aveva relegato al settimo posto in griglia.

Il "Capitano" però non si è soffermato troppo sulla sua prestazione, quanto su quella del compagno di box, che sembra aver finalmente trovato quella costanza di rendimento che cercava da tanto tempo. E se c'è qualcuno che lo conosce bene è proprio lui, visto che hanno diviso il box anche in Suzuki prima che con il marchio veneto.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono molto contento per Maverick, perché dimostra che la moto è di alto livello. Per sapere se sarà in grado di confermarsi al vertice dovremo aspettare un paio di gare. Nei test di Sepang era molto lento e non l'ho visto per niente stressato, e non l'ho visto nemmeno estremamente felice a Portimao", ha detto.

"Sembra molto stabile e questo è un bene. Mi piacerebbe che stesse lassù stabilmente. Penso che sia nel suo momento migliore a livello personale e che capisca che abbiamo una grande squadra alle nostre spalle", ha aggiunto.

Infine, ha rivolto un pensiero anche al grande esordio di cui si sta rendendo protagonista Pedro Acosta, oggi quarto dopo essersi qualificato in prima fila.

"Non mi aspettavo questo livello da Pedro. Sono molto contento perché fa parte della famiglia Playmaker (la sua stessa agenzia di management), ma è incredibile il livello che sta dimostrando. Il fatto è che deve imparare il degrado delle gomme; tutti dobbiamo imparare su questo aspetto, anche i più talentuosi".