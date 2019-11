Lorenzo: “Ero tra i più costanti, ma anche tra i più lenti”

Jorge Lorenzo è tornato nella zona punti per la prima volta dopo il Gran Premio di San Marino. Come allora, ha chiusola gara in 14esima posizione, anche se stavolta è rimasto a poco più di mezzo secondo dal vincitore, Maverick Viñales. Dopo la disfatta in Australia, lo spagnolo ha fatto un passo in avanti.

“La cosa positiva è che sono stato costante, tutti i miei giri sono stati in sette decimi di differenza – spiega Lorenzo – Il martillo c’è ancora, ora però manca la mantequilla. Sono stato tra i più costanti, ma anche tra i più lenti. Partire così indietro in MotoGP è difficile per le turbolenze che creano le moto che sono davanti. Bisogna aspettare che il gruppo si divida, inoltre ho sofferto molto con il serbatoio pieno”.

Il pilota Honda era anche dietro a Johann Zarco, fino a quando il francese non è finito a terra: “Johann è molto forte, non si è fatto male e la moto del 2018 è meno fisica, più amica rispetto a quella di quest’anno. Lui è andato molto bene ed io sono andato un pochino meglio del solito, perché mi sono avvicinato a 30 secondi di distacco dal vincitore”.

Anche se la 14esima posizione continua ad essere molto lontana da quello che ci si aspetta da un cinque volte campione del mondo, i punti di oggi potrebbero servire per consegnare al team Repsol Honda il titolo delle squadre. “Ho conquistato due punti che possono essere molto importanti per lottare per il titolo delle squadre, che proveremo a conquistare a Valencia, una pista che non è favorevole alla Ducati”.

Lì, dopo la gara, ci saranno i test in cui proverà la moto del 2020: “Come ho sempre fatto nella mia vita, penso al presente ed a Valencia lo farò. Quando finisce la gara penserò ai test”.