MotoGP: i piloti che hanno fatto più giri in testa nel 2020

I nove vincitori ed i 15 diversi piloti saliti sul podio nel corso del 2020 dimostrano quanto la MotoGP sia stata equilibrata in questa stagione. Infatti, nessuno ha vinto più di tre gare, ed il campione Joan Mir ne ha vinta solamente una.

Lo spagnolo della Suzuki non ha nemmeno conquistato una pole position ed ha condotto solo gli ultimi 11 giri della prima gara a valencia. Non a caso, è solamente decimo nella classifica dei 13 piloti che hanno fatto più giri in testa quest'anno.

Tuttavia, 13 piloti al comando in una sola stagione non rappresentano un record. Senza andare troppo lontano, nel 2006 sono stati 14, anche se solo 7 di loro erano riusciti a vincere.

Guardando questa classifica, spiccano due cose. La prima è che Marc Marquez, nonostante abbia disputato una sola gara, ha avuto il tempo di condurre due giri a Jerez prima di rimanere fuori per il resto della stagione. La seconda è che Valentino Rossi non lo ha fatto per la prima volta dai suoi due anni in Ducati (2011 e 2012).

In cima alla lista c'è il secondo nel Mondiale, Franco Morbidelli, che ha condotto 97 dei 332 giri in programma (29%). Il pilota italiano è stato leader in cinque gare, vincendone tre di queste. Ma non solo, Franco ha comandato alla fine di ogni giro a Misano, Aragon e Valencia. Così come il suo compagno Fabio Quartararo nella seconda gara di Jerez, Danilo Petrucci a Le Mans e Miguel Oliveira a Portimao.

I piloti di MotoGP che hanno comandato per più giri nel 2020

Pos Pilota Giri 1 Franco Morbidelli 97 2 Fabio Quartararo 58 3 Alex Rins 31 4 Danilo Petrucci 26 5 Miguel Oliveira 26 6 Maverick Viñales 25 7 Jack Miller 15 8 Pecco Bagnaia 15 9 Andrea Dovizioso 11 10 Joan Mir 11 11 Brad Binder 9 12 Pol Espargaró 6 13 Marc Márquez 2

I piloti di MotoGP con più vittorie nel 2020